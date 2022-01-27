В Новороссийске таксист высадил 15-летнюю девушку на трассе из-за пробки

Как сообщили «Кубанские новости», 25 января 15-летняя девушка ехала на такси из Новороссийска в поселок Верхнебаканский. По пути машина встала в пробку, спустя 30 минут водитель отказался везти девушку дальше и высадил ее. Добраться до поселка ей помогли сотрудники ГИБДД.

Юга.ру обратились к пресс-службе «Яндекс.Такси». Там подтвердили, что такой случай действительно произошел с их водителем, его отстранили от работы, а перед пассажиркой извинились.

Пресс-служба ГИБДД по Новороссийску сообщила, что сотрудники Госавтоинспеции предложили рассмотреть ситуацию на заседании дисциплинарной комиссии при управлении транспорта и дорожного хозяйства. Также в соцсетях пресс-службы опубликовали извинения водителя и владельца таксопарка.