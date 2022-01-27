В Новороссийске таксист высадил 15-летнюю девушку на трассе из-за пробки
В Новороссийске таксист отказался везти девушку из-за пробки
Как сообщили «Кубанские новости», 25 января 15-летняя девушка ехала на такси из Новороссийска в поселок Верхнебаканский. По пути машина встала в пробку, спустя 30 минут водитель отказался везти девушку дальше и высадил ее. Добраться до поселка ей помогли сотрудники ГИБДД.
Юга.ру обратились к пресс-службе «Яндекс.Такси». Там подтвердили, что такой случай действительно произошел с их водителем, его отстранили от работы, а перед пассажиркой извинились.
Пресс-служба ГИБДД по Новороссийску сообщила, что сотрудники Госавтоинспеции предложили рассмотреть ситуацию на заседании дисциплинарной комиссии при управлении транспорта и дорожного хозяйства. Также в соцсетях пресс-службы опубликовали извинения водителя и владельца таксопарка.
Напомним, 25 января в Краснодарском крае продолжало действовать штормовое предупреждение из-за снегопада. В снежные дни в Краснодаре перестали вывозить мусор, деревья падали на машины и тротуары, в Северском районе снег частично разрушил детский сад.
Как писали Юга.ру, в декабре таксисты по всей стране начали забастовки из-за условий работы, волна дошла до Анапы. Кубанский минтранс подал в суд на агрегаторы такси, включая «Яндекс.Такси». Министерство требует запретить им оказывать услуги служб заказа такси, так как агрегаторы не несут фактической ответственности за безопасность пассажиров и не проверяют разрешения водителей на перевозку людей.