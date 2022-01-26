В Краснодаре пройдет неконференция «PRO медицинский бизнес»

Как рассказал учредитель CL Medical Group Феликс Гамзаев, мероприятие проводится в формате открытого дискуссионного клуба для врачей, профильных консультантов, менеджеров, владельцев и управляющих партнёров частных медицинских клиник.

Эксперты проанализируют изменения на рынке медицинского бизнеса, обсудят последние тенденции, угрозы и возможности, возникающие перед отраслью в текущем году.

«Частная медицина — востребованный и экономически эффективный сектор, стимул для технического, цифрового и кадрового развития отрасли юга России. CL Medical Group вновь объединяет профессиональное сообщество и адресует это деловое событие всем, кто строит успешный медицинский бизнес. Здесь вместе с опытными экспертами мы поделимся собственными практиками и результативными кейсами, чтобы все заинтересованные стороны получили новых пациентов, партнёров, возможности для развития и позитивную узнаваемость. Особое внимание в ходе этой встречи уделим вопросам медицинского маркетинга, инвестирования в онлайн-репутацию, расширения искусственного интеллекта и аналитики, а также юридическому сопровождению медицинского бизнеса», — заявил Гамзаев.

На неконференции выступят: гендиректор группы компаний 3Z (Три-З) Александр Петросян; заместитель директора ЮРЦ по медстрахованию АО «АльфаСтрахование» Николай Дорофеев; руководитель платформы ProDoctorov.ru Сергей Федосов; соавтор онлайн-школы «Юридическая безопасность для врачей» Юлия Гладкая; руководитель отдела интернет-маркетинга CL Medical Group Александр Бакулин; руководитель отдела маркетинга и рекламы CL Medical Group Александр Цюрюмов. Модератор — экономист Александр Полиди.

Неконференция «PRO медицинский бизнес» откроется в «Hampton by Hilton Krasnodar» ул. Красная, 25/2 в 09:00.

Для участия в неконференции «PRO медицинский бизнес» необходимо зарегистрироваться на сайте.