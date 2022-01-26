Температура в Краснодаре держится на уровне 0° C, временами туман и на дорогах гололед

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На дорогах Краснодарского края еще несколько дней сохранится гололедица

По данным краснодарского гидрометцентра, 26 января в Краснодаре ожидается температура около 0° C, вероятны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный, 2 м/с. Ночью температура опустится до -5° C, осадков не будет. На дорогах гололед.

В крае ожидается переменная облачность, временами туман, гололедица на дорогах. Скорость ветра около 3-8 м/с. Днем температура составит -1…-3° C, ночью опустится до -5…-7° C.

Осадков почти не будет, но на Черноморском побережье и еще в некоторых районах выпадет снег, мокрый снег. Ожидается северный ветер со скоростью 6‑11 м/с, порывы до 9-14 м/с на участке Анапа — Геленджик.. Температура воздуха днем составит -3…+2° C, в Туапсинском районе — 1…6° C. В горах дневная температура будет -1…-6° C, ночью опустится до -15° С.

«Кот как ледышка был»:

В следующие двое суток в крае задержится гололедица, ветер усилится (местами порывы 12-14 м/с, в горах до 20 м/с). Температура в большинстве районов останется чуть ниже 0° C.

Напомним, в Краснодаре несколько дней не вывозят мусор, потому что спецтехника не может добраться до баков по заснеженным улицам. 24 января под тяжестью мокрого снега частично обрушилась крыша детского сада в поселке Октябрьском, детей в саду не было из-за отключения воды.

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