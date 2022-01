По данным краснодарского гидрометцентра, 26 января в Краснодаре ожидается температура около 0° C, вероятны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный, 2 м/с. Ночью температура опустится до -5° C, осадков не будет. На дорогах гололед.

В крае ожидается переменная облачность, временами туман, гололедица на дорогах. Скорость ветра около 3-8 м/с. Днем температура составит -1…-3° C, ночью опустится до -5…-7° C.

Осадков почти не будет, но на Черноморском побережье и еще в некоторых районах выпадет снег, мокрый снег. Ожидается северный ветер со скоростью 6‑11 м/с, порывы до 9-14 м/с на участке Анапа — Геленджик.. Температура воздуха днем составит -3…+2° C, в Туапсинском районе — 1…6° C. В горах дневная температура будет -1…-6° C, ночью опустится до -15° С.