В Адлере демонтировали колесо обозрения, которое мешало самолетам
В Адлере прокуратура потребовала снести колесо обозрения, установку которого не согласовали с Росавиацией
В пресс-службе Южной транспортной прокуратуры сообщили, что в Сочи демонтировали колесо обозрения по иску сочинского прокурора.
При проверке выяснили, что индивидуальный предприниматель установил на территории Адлерского парка культуры и отдыха аттракцион «Колесо обозрения» без согласования с Росавиацией, хотя объекты такой высоты нельзя возводить без разрешения — это мешает безопасности полетов.
Суд удовлетворил иск сочинского транспортного прокурора с требованием о сносе аттракциона, индивидуальный предприниматель подчинился решению и убрал колесо.
Неизвестно, когда в парке появилось колесо, но увидеть его фото можно в публикации от 21 августа.
Как писали Юга.ру, в Сочи хотят создать археологический парк под открытым небом. В Новороссийске до конца года собираются реконструировать парк Фрунзе и добавить «интересных локаций». А в краевой администрации обещали построить новый парк в Краснодаре — но не сказали, когда.