В Адлере демонтировали колесо обозрения, которое мешало самолетам

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пресс-службы Южной транспортной прокуратуры
    © Фото пресс-службы Южной транспортной прокуратуры

В Адлере прокуратура потребовала снести колесо обозрения, установку которого не согласовали с Росавиацией

В пресс-службе Южной транспортной прокуратуры сообщили, что в Сочи демонтировали колесо обозрения по иску сочинского прокурора.

При проверке выяснили, что индивидуальный предприниматель установил на территории Адлерского парка культуры и отдыха аттракцион «Колесо обозрения» без согласования с Росавиацией, хотя объекты такой высоты нельзя возводить без разрешения — это мешает безопасности полетов.

Читайте также:

Суд удовлетворил иск сочинского транспортного прокурора с требованием о сносе аттракциона, индивидуальный предприниматель подчинился решению и убрал колесо. 

Неизвестно, когда в парке появилось колесо, но увидеть его фото можно в публикации от 21 августа.

Как писали Юга.ру, в Сочи хотят создать археологический парк под открытым небом. В Новороссийске до конца года собираются реконструировать парк Фрунзе и добавить «интересных локаций». А в краевой администрации обещали построить новый парк в Краснодаре — но не сказали, когда.

Безопасность Парки Прокуратура Сочи

Новости

В Адлере демонтировали колесо обозрения, которое мешало самолетам
В Геленджике хлебозавод кубанской депутатки решил продавать «блокадный хлеб» по восстановленному рецепту, но одумался
В Краснодаре автомобиль в ДТП перевернулся на крышу. Есть пострадавший
На Кубани снег повредил детсад, где детей не было из-за отключения воды
В Краснодарском крае ищут родных солдата, погибшего во время Великой Отечественной войны в Крыму
Количество заболевших коронавирусом на Кубани приближается к тысяче человек в день

Лента новостей

Фотограф снял с разных высот парк и стадион «Краснодар» в снегу
23 января, 18:02
Фотограф снял с разных высот парк и стадион «Краснодар» в снегу
История девушки, которая практически потеряла зрение после пневмонии
20 января, 13:03
История девушки, которая практически потеряла зрение после пневмонии
Как Дая живет в большом и неудобном Краснодаре
«Картина малорадостная»
23 января, 08:00
«Картина малорадостная»
Что изменилось на Кубани и в России за год после акции в поддержку Навального

Реклама на сайте