В Адлере демонтировали колесо обозрения, которое мешало самолетам

В Адлере прокуратура потребовала снести колесо обозрения, установку которого не согласовали с Росавиацией

В пресс-службе Южной транспортной прокуратуры сообщили, что в Сочи демонтировали колесо обозрения по иску сочинского прокурора. При проверке выяснили, что индивидуальный предприниматель установил на территории Адлерского парка культуры и отдыха аттракцион «Колесо обозрения» без согласования с Росавиацией, хотя объекты такой высоты нельзя возводить без разрешения — это мешает безопасности полетов.

Суд удовлетворил иск сочинского транспортного прокурора с требованием о сносе аттракциона, индивидуальный предприниматель подчинился решению и убрал колесо. Неизвестно, когда в парке появилось колесо, но увидеть его фото можно в публикации от 21 августа.