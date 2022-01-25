В Краснодаре «ЮгСтройИнвест» провел новогоднюю акцию

Для участия необходимо было купить квартиру в микрорайоне «Губернский» или семейном квартале «Достояние» в период в период с 15 ноября 2021 года по 15 января 2022-го. Каждый покупатель получил в подарок бытовую технику, а также купон с индивидуальным номером. Среди этих купонов разыграли 10 парковочных мест, 5 сертификатов на путешествие номиналом 100 тысяч рублей и квартиру.

Розыгрыш провели в прямом эфире. Главный приз достался жительнице Уссурийска Елене Бутенко.



«Разница во времени между Уссурийском и Краснодаром — 7 часов. Вот примерно в 2 часа ночи дочка забегает к нам в комнату и сообщает, что мы выиграли квартиру. Мы даже не сразу поняли, что произошло. Покупку квартиры мы оформляли удаленно. Я не волновалась, потому что «ЮгСтройИнвест» — надежный застройщик», — рассказала Елена Бутенко.

Десяти участникам розыгрыша достались места в паркингах рядом с домом — в микрорайоне «Губернский» и семейном квартале «Достояние». Еще пять победителей получили сертификаты на путешествие.