В Краснодаре «ЮгСтройИнвест» провел новогоднюю акцию

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

  • © Изображение пресс-службы «ЮгСтройИнвест»
    © Изображение пресс-службы «ЮгСтройИнвест»

Акция от застройщика «ЮгСтройИнвест» стартовала в преддверии Нового года, 15 ноября

Для участия необходимо было купить квартиру в микрорайоне «Губернский» или семейном квартале «Достояние» в период в период с 15 ноября 2021 года по 15 января 2022-го. Каждый покупатель получил в подарок бытовую технику, а также купон с индивидуальным номером. Среди этих купонов разыграли 10 парковочных мест, 5 сертификатов на путешествие номиналом 100 тысяч рублей и квартиру.

Розыгрыш провели в прямом эфире. Главный приз достался жительнице Уссурийска Елене Бутенко.

«Разница во времени между Уссурийском и Краснодаром — 7 часов. Вот примерно в 2 часа ночи дочка забегает к нам в комнату и сообщает, что мы выиграли квартиру. Мы даже не сразу поняли, что произошло. Покупку квартиры мы оформляли удаленно. Я не волновалась, потому что «ЮгСтройИнвест» — надежный застройщик», — рассказала Елена Бутенко.

Десяти участникам розыгрыша достались места в паркингах рядом с домом — в микрорайоне «Губернский» и семейном квартале «Достояние». Еще пять победителей получили сертификаты на путешествие.

  • © Изображение пресс-службы компании «ЮгСтройИнвест»
    © Изображение пресс-службы компании «ЮгСтройИнвест»
  • © Изображение пресс-службы компании «ЮгСтройИнвест»
    © Изображение пресс-службы компании «ЮгСтройИнвест»

«Мы рады, что дольщики выбирают нашу компанию, наши микрорайоны. «Губернский» и «Достояние» давно полюбились не только жителям Краснодара, но и покупателям из других регионов. Мы хотели продлить нашим дольщикам ощущение новогоднего волшебства, подарить веру в чудо и преподнести незабываемые подарки. Мы очень рады, что у нас это получилось. От лица генерального директора группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрия Ивановича Иванова поздравляю всех победителей. Спасибо, что выбираете нас», — отметил заместитель гендиректора группы компаний «ЮгСтройИнвест» Андрей Анашкин.

Как сообщали ранее Юга.ру, «ЮгСтройИнвест» получил награду «Надежный застройщик России».

Благоустройство ГК «ЮгСтройИнвест» Жилье Строительство

Новости

В Геленджике хлебозавод кубанской депутатки решил продавать «блокадный хлеб» по восстановленному рецепту, но одумался
В Краснодаре автомобиль в ДТП перевернулся на крышу. Есть пострадавший
На Кубани снег повредил детсад, где детей не было из-за отключения воды
В Краснодарском крае ищут родных солдата, погибшего во время Великой Отечественной войны в Крыму
Количество заболевших коронавирусом на Кубани приближается к тысяче человек в день
Из-за снега в Краснодаре несколько дней не вывозят мусор

Лента новостей

Фотограф снял с разных высот парк и стадион «Краснодар» в снегу
23 января, 18:02
Фотограф снял с разных высот парк и стадион «Краснодар» в снегу
История девушки, которая практически потеряла зрение после пневмонии
20 января, 13:03
История девушки, которая практически потеряла зрение после пневмонии
Как Дая живет в большом и неудобном Краснодаре
«Картина малорадостная»
23 января, 08:00
«Картина малорадостная»
Что изменилось на Кубани и в России за год после акции в поддержку Навального

Реклама на сайте