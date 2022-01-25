В Краснодаре откроется фотовыставка «Прекрасное в простом»

Краснодарский край

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  • © Фотография предоставлена пресс-службой Краснодарского краевого зала изобразительных искусств
    © Фотография предоставлена пресс-службой Краснодарского краевого зала изобразительных искусств

В Краснодарском краевом выставочном зале 1 февраля откроется персональная экспозиция Валерии Левшиной «Прекрасное в простом»

Девушка родилась и живет в Сочи, работая учителем английского языка в сельской школе. Выставка состоит из 25 художественных фоторабот: сельские и городские пейзажи, семейные истории и натюрморты — любимый жанр автора. Цикл работ Валерии отражает дух и настроение старого дома в ущелье реки Псезуапсе: опавшие листья каштана, сухие укропные зонтики, цветущий гиацинт и папоротник. На фотографиях времена года лаконично сменяют друг друга.

Выставка будет работать до 6 февраля по адресу улица Рашпилевская, 32. Посещение возможно только в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и при предъявлении QR-кода о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или документа о перенесенном заболевании COVID-19.

Напомним, сейчас в Краснодаре можно посетить несколько выставок. Так, в ЦСИ «Типография» действует культурно-образовательный проект «Типомания 2021». В экспозиции, посвященной шрифту, типографике, каллиграфии, моушн-дизайну, графическим экспериментам и визуальной культуре в целом, участвуют авторы из Германии, Ирана, Нидерландов, Португалии, России, США, Тайваня и Японии.

В художественном музее имени Коваленко работает фондовая выставка «Москва! Как много в этом звуке!». Представлено более 40 произведений художников, в разное время воспевавших столицу России.

В Краснодарском краевом выставочном зале 15 января открылась персональная экспозиция художника Виталия Коробейникова «Времена». Можно увидеть более 50 произведений автора — от абстрактных произведений до пейзажей и натюрмортов.

Афиша Краснодара Выставки Искусство Краснодар Музеи

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