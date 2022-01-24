Грузооборот Туапсинского морского торгового порта составил 14,6 млн тонн

Партнерский Краснодарский край

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  • Туапсинский морской торговый порт © Фото с сайта tmtp.ru
    Туапсинский морской торговый порт © Фото с сайта tmtp.ru

Объем грузоперевалки Туапсинского морского торгового порта по итогам 2021 года составил 14,6 млн тонн

Объем перевалки нефтеналивных грузов составил 7 млн тонн, сухих грузов — 7,6 млн тонн.

По итогам 2021 года грузооборот черных металлов вырос на 26% и достиг 3,4 млн тонн. Положительная динамика обусловлена увеличением объема перевалки слябов до 3 млн тонн. Грузооборот по углю составил 2,9 млн тонн, а по прочим номенклатурам — 0,4 млн тонн.

Туапсинским зерновым терминалом в 2021 году было перевалено 1,1 млн тонн, а объем перевалки импортной плодоовощной продукции составил 0,18 млн тонн.

В целом объем импортных и каботажных грузов в отчетном периоде составил 0,7 млн тонн. Объем экспорта, формирующего основную часть грузопотока порта, достиг показателя 14 млн тонн.

С января по декабрь 2021 года Туапсинский порт обработал 837 транспортных судов и 109 тыс. 382 железнодорожных вагона.

Как сообщали ранее Юга.ру, через морской торговый порт в Туапсе прошло 11,8 млн тонн грузов за 2021 год.

Торговля Туапсинский район

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