Сеть пиццерий «Папа Джонс» провела акцию в пользу больничных клоунов

Вся Россия

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  • © Изображение пресс-службы сети пиццерий «Папа Джонс»
    © Изображение пресс-службы сети пиццерий «Папа Джонс»

Сеть пиццерий «Папа Джонс» завершила благотворительную кампанию «Кусочки Счастья»

Во многих странах компания провела акцию «Кусочки Счастья». В России на новогодних каникулах сеть пиццерий решила помочь автономной некоммерческой организации «Больничные клоуны», которая с 2011 года развлекает клоунадой тяжелобольных детей. Сайт организации сообщает, что в год ее сотрудники посещают 2400 больниц, встречаясь с 6000 детьми в месяц.

Инклюзивная среда:

С 30 декабря 2021 по 13 января 2022 по проекту «Кусочек Счастья» сеть пиццерий предложила покупателям поддержать инициативу, добавляя хрустящую сырно-чесночную корочку к каждой пицце в заказе.

«Чем больше заказов с дополнительной опцией оформляет потребитель, тем больше возможностей по оказанию поддержки и помощи появляется у «Папа Джонс». По окончании кампании денежные средства были перечислены на цели благотворительности», — рассказали в пресс-службе.

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