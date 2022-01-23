Парк «Краснодар» запретил кататься на санках
Охранники парка «Краснодар» могут попросить оставить зимние средства передвижения за территорией парка
На это 22 января обратил внимание сайт телеканала «Краснодар», однако запрет был прописан в официальном документе под названием «Правила посещения территории парка «Краснодар» как минимум с 27 июня 2020 года. В разделе «3. Пользователям запрещается» пункт 3.15 гласит: «[Запрещается] кататься на тюбингах, санках, снегокатах, лыжах, ледянках и других предметах в зимний период времени».
Как сообщали Юга.ру, помимо арт-объектов и амфитеатра парк «Краснодар» известен огромным перечнем запретов и предписаний к поведению на его территории. Например, там ограничено время езды на велосипедах, запрещено ездить на электротранспорте и самокатах, купаться в фонтанах, поскольку это «очень не гигиенично». В 2019 году запретительная политика парка оказалась в центре громкого скандала, после того как в кафе парка не пустили женщину с детской коляской, хотя это не оговаривалось в правилах.