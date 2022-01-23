Парк «Краснодар» запретил кататься на санках

На это 22 января обратил внимание сайт телеканала «Краснодар», однако запрет был прописан в официальном документе под названием «Правила посещения территории парка «Краснодар» как минимум с 27 июня 2020 года. В разделе «3. Пользователям запрещается» пункт 3.15 гласит: «[Запрещается] кататься на тюбингах, санках, снегокатах, лыжах, ледянках и других предметах в зимний период времени».

Как сообщали Юга.ру, помимо арт-объектов и амфитеатра парк «Краснодар» известен огромным перечнем запретов и предписаний к поведению на его территории. Например, там ограничено время езды на велосипедах, запрещено ездить на электротранспорте и самокатах, купаться в фонтанах, поскольку это «очень не гигиенично». В 2019 году запретительная политика парка оказалась в центре громкого скандала, после того как в кафе парка не пустили женщину с детской коляской, хотя это не оговаривалось в правилах.