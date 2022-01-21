В Краснодаре на улице Калинина закрыли одну полосу

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре до 25 января автомобили не смогут проехать по одной полосе на улице Калинина

В Краснодаре на улице Калинина при повороте на Трубилина закрыли одну полосу для автомобильного движения. Это связано с ремонтом сетей газоснабжения.

Работы на участке начали днем 20 января. Ограничение будет действовать до 5:00 25 января, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Напомним, перед Новым годом в Краснодаре открыли отремонтированную улице 40-летия Победы, но не все остались ей довольны. А из-за ремонта в городе до конца апреля закрыт для проезда участок по улице Ким.

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