В Краснодаре на улице Калинина закрыли одну полосу

В Краснодаре до 25 января автомобили не смогут проехать по одной полосе на улице Калинина

В Краснодаре на улице Калинина при повороте на Трубилина закрыли одну полосу для автомобильного движения. Это связано с ремонтом сетей газоснабжения.

Работы на участке начали днем 20 января. Ограничение будет действовать до 5:00 25 января, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Напомним, перед Новым годом в Краснодаре открыли отремонтированную улице 40-летия Победы, но не все остались ей довольны. А из-за ремонта в городе до конца апреля закрыт для проезда участок по улице Ким.