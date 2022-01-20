На уличное освещение в Прикубанском округе Краснодара выделили 30 млн рублей

В Прикубанском округе Краснодара сделают освещение на девяти улицах

В Краснодаре проведут 12 км освещения на девяти улицах в Прикубанском округе. Обойдется это в 30 млн рублей. Работы планируют выполнить к августу, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Глава города Андрей Алексеенко поручил выполнить работы как можно быстрее. Он сказал, что к 1 сентября на улицах должны гореть фонари.

Уличное освещение появится на улицах:

Душистой (на участке от ул. 3-й Целиноградской до ул. Душистой, 39);

5-ая Дорожная (от ул. Дубравной до ул. 3-й Трудовой);

Сквозная (от ул. 5-ой Дорожной до ул. Спокойной);

9-ая Тихая (от дома № 7 до дома № 5);

Шевченко, Яна Полуяна, Широкая и Выгонная в станице Елизаветинской;

по проезду 1-му Лиговскому.

В пресс-службе добавили, что еще планируются проектирование уличного освещения в хуторе Восточном по улицам Марьянской, Воронцовской, Энтузиастов, Победителей, Строителей, Полевой и Шевченко.

Ранее Юга.ру писали, что новое освещение проведут в краснодарском поселке Березовом. Там электричество появится на улице профессора Малигонова. Ориентировочная стоимость проектирования и строительства 700 м сетей освещения составляет 4,5 млн рублей.