На уличное освещение в Прикубанском округе Краснодара выделили 30 млн рублей

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пресс-службы мэрии Краснодара
    © Фото пресс-службы мэрии Краснодара

В Прикубанском округе Краснодара сделают освещение на девяти улицах

В Краснодаре проведут 12 км освещения на девяти улицах в Прикубанском округе. Обойдется это в 30 млн рублей. Работы планируют выполнить к августу, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Глава города Андрей Алексеенко поручил выполнить работы как можно быстрее. Он сказал, что к 1 сентября на улицах должны гореть фонари.

Уличное освещение появится на улицах:

  • Душистой (на участке от ул. 3-й Целиноградской до ул. Душистой, 39);
  • 5-ая Дорожная (от ул. Дубравной до ул. 3-й Трудовой);
  • Сквозная (от ул. 5-ой Дорожной до ул. Спокойной);
  • 9-ая Тихая (от дома № 7 до дома № 5);
  • Шевченко, Яна Полуяна, Широкая и Выгонная в станице Елизаветинской;
  • по проезду 1-му Лиговскому.

В пресс-службе добавили, что еще планируются проектирование уличного освещения в хуторе Восточном по улицам Марьянской, Воронцовской, Энтузиастов, Победителей, Строителей, Полевой и Шевченко. 

Ранее Юга.ру писали, что новое освещение проведут в краснодарском поселке Березовом. Там электричество появится на улице профессора Малигонова. Ориентировочная стоимость проектирования и строительства 700 м сетей освещения составляет 4,5 млн рублей.

Благоустройство Краснодар Энергетика

Новости

Команда Навального опубликовала новые фото дворца под Геленджиком
«В Москву тяжело пригласить иностранцев, в Краснодар еще тяжелее». Галицкий — о новом тренере и лимите легионеров
На уличное освещение в Прикубанском округе Краснодара выделили 30 млн рублей
Кубанского активиста осудили за репост экстремистской песни. Ее авторы назвали это «привычным беспределом»
В поселке Российском планируют построить поликлинику на 500 посетителей
В Краснодаре в кино покажут триллер «Фотоувеличение» 1966 года

Лента новостей

История девушки, которая практически потеряла зрение после пневмонии
Вчера, 13:03
История девушки, которая практически потеряла зрение после пневмонии
Как Дая живет в большом и неудобном Краснодаре
В МЧС предупредили о снегопадах и ливнях в Краснодарском крае
Вчера, 13:20
В МЧС предупредили о снегопадах и ливнях в Краснодарском крае
Синоптики обещают еще и усиление ветра
«Москва! Как много в этом звуке!»
Вчера, 10:34
«Москва! Как много в этом звуке!»
В Краснодаре открылась выставка, посвященная столице

Реклама на сайте