В поселке Российском планируют построить поликлинику на 500 посетителей

Краснодарский край

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  • © Фото Kamiphoto, freepik.com
    © Фото Kamiphoto, freepik.com

В поселке Российском планируют передать земельный участок в краевую собственность, чтобы построить там поликлинику

Напомним, летом 2021 года бывший мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что в городе подобрали пять участков для строительства поликлиник. Чтобы начать возводить там медучреждения, землю нужно передать в краевую собственность.

Один из таких участков находится в поселке Российском на улице Куликова Поля, 39/2. Его площадь составляет 2 тыс. 906 кв. метров. Там хотят построить поликлинику на 500 посетителей.

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко поручил ускорить передачу участка в краевую собственность:

«Давайте активнее решать вопросы. Подготовим обращение, письмо в краевой минздрав, чтобы они истребовали у города этот муниципальный участок и начинали работу. Мы полностью готовы предоставить землю, чтобы ускорить появление в поселке жизненно важного социального объекта».

Как писали Юга.ру, в поселке Российском уже начали строить школу на 1550 мест. Ее планируют открыть в 2023 году. Также в поселке хотят построить детский сад на улице Тверской, 8 на 100 детей. По его проекту получено положительное заключение экспертизы.

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