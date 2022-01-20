В Сочи хотят создать археологический парк под открытым небом
Власти Сочи и филиал Русского географического общества решили создать археологический парк. Сроки пока неизвестны
В мэрии Сочи сообщили, что власти курорта обсуждают идею создания археологического парка под открытым небом, который в будущем может стать интерактивным филиалом музея истории города. Это тематический ландшафтный парк в зоне археологических изысканий.
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Речь идет об исторической части города в районе улиц Кооперативной, Войкова, Москвина и Орджоникидзе. Там сохранились объекты культурного наследия: крепостная стена форта Александрия, дом купца Политиди, Сочинский маяк, дача Воронова, собор Михаила Архангела, казначейство и бывшее здание Индо-Европейского телеграфа.
По словам чиновников, там «начинается градостроительная история города». В ближайшее время планируется устроить конкурс проектов благоустройства территории. В администрации не исключают, что во время создания парка там найдут и другие объекты, имеющие историко-культурную ценность.