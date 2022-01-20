В Сочи хотят создать археологический парк под открытым небом

Власти Сочи и филиал Русского географического общества решили создать археологический парк. Сроки пока неизвестны

В мэрии Сочи сообщили, что власти курорта обсуждают идею создания археологического парка под открытым небом, который в будущем может стать интерактивным филиалом музея истории города. Это тематический ландшафтный парк в зоне археологических изысканий.

Речь идет об исторической части города в районе улиц Кооперативной, Войкова, Москвина и Орджоникидзе. Там сохранились объекты культурного наследия: крепостная стена форта Александрия, дом купца Политиди, Сочинский маяк, дача Воронова, собор Михаила Архангела, казначейство и бывшее здание Индо-Европейского телеграфа.