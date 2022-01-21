Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 20 января

Портал Юга.ру составил подборку фильмов, которые стартуют в кинопрокате 20 января

На больших экранах можно посмотреть боевик «Код 355» (16+) совместного производства США и Китая. Агент ЦРУ Мейс узнает, что в руки опасных наемников попадает сверхсекретная технология. Чтобы предотвратить мировую катастрофу, она буквально вынуждена объединиться с соперницами — немецким агентом Мари, передовым IT-специалистом Хадижей из МИ-6 и колумбийским психологом Грасиелой.

Криминальный триллер «Аллея кошмаров» (18+) известного мексиканского режиссера Гильермо дель Торо («Форма воды», «Багровый пик», «Тихоокеанский рубеж», «Лабирин Фавна») рассказывает о мошеннике Стэне Карлайле, который вместе с психиатром начинают обманывать людей под видом чтения их мыслей.

Французская драма режиссера Франсуа Озона «Всё прошло хорошо» (18+) — о перенесшем инсульт 85-летнем Андре. Теперь он частично парализован и не может самостоятельно передвигаться. Чтобы избавиться от страданий, герой просит свою дочь Эммануэль помочь ему покончить с собой.

Мультфильм «Команда котиков» (6+) рассказывает о ластоногом Куинне, которому надоело, что в его водах хозяйничают акулы. Чтобы дать им отпор, он решает создать крутую команду морских котиков. Куинну предстоит отобрать смельчаков и сделать из добродушных созданий суровых бойцов спецназа.

В прокат выходит английская черная комедия «Тихая ночь» (16+) с Кирой Найтли и Мэттью Гудом в главных ролях. Большая и дружная семья собирает друзей в загородном поместье, чтобы отпраздновать Рождество. Они уже знают, что на планету надвигается апокалипсис.

Хоррор «Проклятый дом 5» (18+) — очередная часть франшизы о загадочных жилищах. Супруги Дональд и Венди переезжают в новый дом, в подвале которого женщина находит книгу на латыни. Она начинает переводить тексты, после чего ее поведение становится пугающим для окружающих.

Создатели музыкальной мелодрамы «Голос любви» (12+) вдохновлялись жизнью Селин Дион. Известный продюсер находит в провинции девочку с уникальным голосом. Он настолько убежден, что у нее есть все шансы стать звездой, что закладывает свой дом, чтобы профинансировать первую запись. Вскоре между певицей и продюсером появляются нежные чувства, но рады этому далеко не все.

Драмеди «9 причин, чтобы жить» (12+) рассказывает о Томасе — сыне прославленного детского врача. Легкомысленный и избалованный, он ночи напролет проводит в клубах. Однажды отцу это надоедает, и тот ставит парня перед выбором: остаться без дома и средств к существованию, либо взять шефство над Маркусом, который родился с серьезным заболеванием.

Боевик «Антитела» (16+) — о глобальной пандемии. Главарь банды начинает охоту за девушкой с иммунитетом к вирусу. Противостоять ему будет агент ФБР.