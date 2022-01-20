В Краснодаре открылась выставка, посвященная Москве

В художественном музее имени Коваленко 14 января открылась выставка «Москва! Как много в этом звуке!»

Экспозиция посвящена столице России. Представлено более 40 фондовых произведений художников, в разное время воспевавших Москву. Зрители смогут увидеть графические листы Ивана Павлова, живописные работы Петра Оссовского, Каринэ Назаровов, Валентина Полякова, работы Ильи Соколова, Михаила Маторина, Гурия Захарова, Дмитрия Митрохина. Ряд представленных на выставке произведений экспонируются впервые.

Как сообщает пресс-служба музея, авторами показана Москва многоликой — это и старый город с узкими улицами, и мегаполис с широкими проспектами и яркими огнями, который никогда не спит.

Выставка будет работать до 27 февраля по адресу улица Красная, 15. Стоимость билетов от 30 до 150 рублей.