В Краснодаре открылась художественная выставка «Времена»

Представлено более 50 произведений автора — от абстрактных произведений до пейзажей и натюрмортов. Названием экспозиции Коробейников акцентирует внимание на скоротечности бытия: смене времен года, жизненных циклов, исторических этапов. Работы художника находятся в музейных собраниях и частных коллекциях в России, США, Франции, Италии, Германии и других странах.

Выставка Виталия Коробейникова «Времена» стартовала еще 26 октября 2021 года, однако в связи с коронавирусными ограничениями была досрочно прекращена. Как сообщили в пресс-службе выставочного зала, в связи с большим интересом зрителей дополненная экспозиция вновь будет представлена и продолжит работу до 30 января.

Стоимость билетов от 50 до 100 рублей. Возрастное ограничение — 0+.

Как писали Юга.ру, до 20 февраля в краснодарском ЦСИ «Типография» можно посетить культурно-образовательный проект «Типомания 2021». В нем задействованы авторы из Германии, Ирана, Нидерландов, Португалии, России, США, Тайваня и Японии. Выставка посвящена шрифту, типографике, каллиграфии, моушн-дизайну, графическим экспериментам и визуальной культуре в целом.

А в музее Фелицына 19 января появится бесплатный мультимедийный гид — приложение «Артефакт». Посетителям в режиме дополненной реальности будут доступны 40 экспонатов из постоянных экспозиций.