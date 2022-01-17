В Геленджике и Новороссийске отменили крупные отключения воды

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

18 января в Новороссийске и Геленджике должны были полностью отключить воду у части горожан. Однако за день до отключения от этой идеи отказались

17 января в мэрии Новороссийска сообщили о крупном отключении воды 18 января из-за ремонта на ПС 110 кВ «Неберджаевская» силами АО «Черномортранснефть». В городе планировали включать холодную воду на два часа по графику — утром и вечером.

Позже в администрации сообщили, что отключения воды не будет.

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«Руководством ГУП КК «Кубаньводкомплекс» принято решение о несогласовании производства ремонтных работ на ПС 110 кВ «Неберджаевская», — говорится в сообщении администрации.

14 января Концессия водоснабжения Геленджика сообщила о ремонте на сетях Троицкого группового водопровода 18 января. Из-за этого у части горожан должны были отключить воду. Однако 17 января в концессии рассказали, что никаких работ проводиться не будет. Ограничение водоснабжения отменили.

О причинах отмены не сообщается, как и сроках проведения работ в будущем.

Водоснабжение Геленджик Новороссийск

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В Геленджике и Новороссийске отменили крупные отключения воды
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