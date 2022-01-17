В Геленджике и Новороссийске отменили крупные отключения воды

18 января в Новороссийске и Геленджике должны были полностью отключить воду у части горожан. Однако за день до отключения от этой идеи отказались

17 января в мэрии Новороссийска сообщили о крупном отключении воды 18 января из-за ремонта на ПС 110 кВ «Неберджаевская» силами АО «Черномортранснефть». В городе планировали включать холодную воду на два часа по графику — утром и вечером.

Позже в администрации сообщили, что отключения воды не будет.