Ингушское отделение Сбербанка возглавил Виктор Бударин

Ранее Виктор Бударин занимал руководящие позиции в Ярославском, Костромском и Краснодарском отделениях Сбербанка. В команде Бударин с 2012 года.



«Сбер в Республике Ингушетия остается лидером финансового сектора и активно развивает клиентоцентричную экосистему. Виктор Бударин, обладая необходимыми компетенциями и разносторонним опытом работы в нескольких регионах страны, продолжит комплексное развитие Сбера в республике. В новой должности он займется расширением отраслевых рынков, совместным с правительством и бизнесом Ингушетии развитием безналичной инфраструктуры и цифровых сервисов Сбера», — заявил председатель Юго-Западного банка Сбербанка Евгений Титов.

До начала работы в Сбербанке Бударин более 18 лет работал в федеральных органах налоговой полиции, службе по контролю за оборотом наркотиков и в управлении МВД по Ярославской области.