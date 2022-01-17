Ингушское отделение Сбербанка возглавил Виктор Бударин

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  • © Изображение пресс-службы Сбербанка
    © Изображение пресс-службы Сбербанка

На должность управляющего Ингушским отделением Сбербанка назначен Виктор Бударин

Ранее Виктор Бударин занимал руководящие позиции в Ярославском, Костромском и Краснодарском отделениях Сбербанка. В команде Бударин с 2012 года.

«Сбер в Республике Ингушетия остается лидером финансового сектора и активно развивает клиентоцентричную экосистему. Виктор Бударин, обладая необходимыми компетенциями и разносторонним опытом работы в нескольких регионах страны, продолжит комплексное развитие Сбера в республике. В новой должности он займется расширением отраслевых рынков, совместным с правительством и бизнесом Ингушетии развитием безналичной инфраструктуры и цифровых сервисов Сбера», — заявил председатель Юго-Западного банка Сбербанка Евгений Титов.

До начала работы в Сбербанке Бударин более 18 лет работал в федеральных органах налоговой полиции, службе по контролю за оборотом наркотиков и в управлении МВД по Ярославской области.

Ранее занимавший должность управляющего Ингушским отделением Тимур Шадыжев продолжил работу в Юго-Западном банке и занялся развитием корпоративно-инвестиционного бизнеса в республике.

Как сообщали ранее Юга.ру, Сбербанк и региональные пенсионные фонды укрепили цифровое сотрудничество.

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