На Кубани четвертые сутки продолжается резкий рост случаев коронавируса

По официальным данным на 17 января, в Краснодарском крае инфекцию нашли у 718 человек. Четыре дня назад суточный прирост инфицированных не превышал 353 человека

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за сутки к 17 января в Краснодарском крае инфекцией заразились 718 человек. Больше половины случаев выявили в Краснодаре — 380 человек.

Статистика заболеваемости по муниципальным образованиям: Новороссийск — 53;

Сочи — 32;

Армавир и Туапсинский район — по 26;

Кореновский район — 21;

Ейск — 19;

Кавказский район — 13;

Темрюкский и Мостовский районы — по 10;

Анапа и Лабинский район — по 9;

Калининский, Крыловской, Славянский, Успенский и Усть-Лабинский районы — по 8;

Белореченский — 7;

Гулькевичский — 6;

Динской, Курганинский, Северский, Тихорецкий районы — по 5;

Горячий Ключ, Белоглинский, Выселковский районы — по 4;

Геленджик, Крымский, Кущевский, Ленинградский районы — по 3;

Каневской, Красноармейский, Новокубанский, Отрадненский районы — по 2;

Апшеронский, Брюховецкий, Новопокровский, Приморско-Ахтарский, Тимашевский районы — по одному.

За весь период пандемии в крае официально подтверждено более 126 тыс. случаев инфекции. Почти 10 тыс. человек скончались. Стационарное лечение проходят 4 тыс. 132 пациента, на дому лечатся 16 тыс. 812 человек.

Рост случаев коронавируса в Краснодарском крае начался после 13 января, когда ежедневный прирост составлял 353 человека. 14 января количество инфицированных за сутки составило 465 человек, 15 января — 561 человек, 16 января инфекцию нашли уже у 655 человек.

© Инфографика yandex.ru

© Инфографика yandex.ru