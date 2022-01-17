На Кубани четвертые сутки продолжается резкий рост случаев коронавируса
По официальным данным на 17 января, в Краснодарском крае инфекцию нашли у 718 человек. Четыре дня назад суточный прирост инфицированных не превышал 353 человека
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за сутки к 17 января в Краснодарском крае инфекцией заразились 718 человек. Больше половины случаев выявили в Краснодаре — 380 человек.
Статистика заболеваемости по муниципальным образованиям:
- Новороссийск — 53;
- Сочи — 32;
- Армавир и Туапсинский район — по 26;
- Кореновский район — 21;
- Ейск — 19;
- Кавказский район — 13;
- Темрюкский и Мостовский районы — по 10;
- Анапа и Лабинский район — по 9;
- Калининский, Крыловской, Славянский, Успенский и Усть-Лабинский районы — по 8;
- Белореченский — 7;
- Гулькевичский — 6;
- Динской, Курганинский, Северский, Тихорецкий районы — по 5;
- Горячий Ключ, Белоглинский, Выселковский районы — по 4;
- Геленджик, Крымский, Кущевский, Ленинградский районы — по 3;
- Каневской, Красноармейский, Новокубанский, Отрадненский районы — по 2;
- Апшеронский, Брюховецкий, Новопокровский, Приморско-Ахтарский, Тимашевский районы — по одному.
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За весь период пандемии в крае официально подтверждено более 126 тыс. случаев инфекции. Почти 10 тыс. человек скончались. Стационарное лечение проходят 4 тыс. 132 пациента, на дому лечатся 16 тыс. 812 человек.
Рост случаев коронавируса в Краснодарском крае начался после 13 января, когда ежедневный прирост составлял 353 человека. 14 января количество инфицированных за сутки составило 465 человек, 15 января — 561 человек, 16 января инфекцию нашли уже у 655 человек.
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае до весны продлили действующие в регионе ограничения, в том числе масочный режим и систему QR-кодов.