На Кубани четвертые сутки продолжается резкий рост случаев коронавируса

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
    © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По официальным данным на 17 января, в Краснодарском крае инфекцию нашли у 718 человек. Четыре дня назад суточный прирост инфицированных не превышал 353 человека

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за сутки к 17 января в Краснодарском крае инфекцией заразились 718 человек. Больше половины случаев выявили в Краснодаре — 380 человек.

Статистика заболеваемости по муниципальным образованиям:

  • Новороссийск — 53;
  • Сочи — 32;
  • Армавир и Туапсинский район — по 26;
  • Кореновский район — 21;
  • Ейск — 19;
  • Кавказский район — 13;
  • Темрюкский и Мостовский районы — по 10;
  • Анапа и Лабинский район — по 9;
  • Калининский, Крыловской, Славянский, Успенский и Усть-Лабинский районы — по 8;
  • Белореченский — 7;
  • Гулькевичский — 6;
  • Динской, Курганинский, Северский, Тихорецкий районы — по 5;
  • Горячий Ключ, Белоглинский, Выселковский районы — по 4;
  • Геленджик, Крымский, Кущевский, Ленинградский районы — по 3;
  • Каневской, Красноармейский, Новокубанский, Отрадненский районы — по 2;
  • Апшеронский, Брюховецкий, Новопокровский, Приморско-Ахтарский, Тимашевский районы — по одному.

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За весь период пандемии в крае официально подтверждено более 126 тыс. случаев инфекции. Почти 10 тыс. человек скончались. Стационарное лечение проходят 4 тыс. 132 пациента, на дому лечатся 16 тыс. 812 человек.

Рост случаев коронавируса в Краснодарском крае начался после 13 января, когда ежедневный прирост составлял 353 человека. 14 января количество инфицированных за сутки составило 465 человек, 15 января — 561 человек, 16 января инфекцию нашли уже у 655 человек.

  • © Инфографика yandex.ru
    © Инфографика yandex.ru
  • © Инфографика yandex.ru
    © Инфографика yandex.ru

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае до весны продлили действующие в регионе ограничения, в том числе масочный режим и систему QR-кодов.

Здравоохранение Коронавирус Краснодар

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