В Анапе мужчина собрал камни в Утрише, чтобы засыпать ямы на дороге. Теперь им занимается полиция

Краснодарский край

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  • © Кадр видео из телеграма «Типичная Анапа», t.me/typoanapa
    © Кадр видео из телеграма «Типичная Анапа», t.me/typoanapa

Анапчанин хотел засыпать ямы на дороге и собрал камни в Утрише. В полиции начали проверку

В соцсетях Анапы 16 января появилось видео, снятое местной жительницей. На кадрах ролика мужчина в Большом Утрише лопатой собирает камни, осыпавшиеся со склона.

«Большой Утриш, заповедная зона. Двое мужчин нагружают себе прицеп, чтобы отсыпать личные дороги», — комментирует автор видео.

Этот пост в соцсетях увидели в полиции Анапы. В ОМВД по городу сообщили, что мужчину уже нашли. Им оказался 45-летний житель Сукко. Он объяснил, что собирал осыпавшуюся каменную породу, чтобы засыпать проезд на общей улице рядом с домом.

«По факту произошедшего отделом МВД РФ по Анапе проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение», — добавили в ОМВД.

Анапа Дороги Полиция

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В Анапе мужчина собрал камни в Утрише, чтобы засыпать ямы на дороге. Теперь им занимается полиция

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