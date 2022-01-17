В Анапе мужчина собрал камни в Утрише, чтобы засыпать ямы на дороге. Теперь им занимается полиция

Анапчанин хотел засыпать ямы на дороге и собрал камни в Утрише. В полиции начали проверку

В соцсетях Анапы 16 января появилось видео, снятое местной жительницей. На кадрах ролика мужчина в Большом Утрише лопатой собирает камни, осыпавшиеся со склона.

Этот пост в соцсетях увидели в полиции Анапы. В ОМВД по городу сообщили, что мужчину уже нашли. Им оказался 45-летний житель Сукко. Он объяснил, что собирал осыпавшуюся каменную породу, чтобы засыпать проезд на общей улице рядом с домом.

«По факту произошедшего отделом МВД РФ по Анапе проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение», — добавили в ОМВД.