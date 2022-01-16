В Курганинске открыли спорткомплекс с двумя бассейнами

Спорткомплекс под названием «Чемпион» сегодня введен в эксплуатацию в городе Курганинск

16 января краевая администрация отчиталась о том, что в Курганинске введен в эксплуатацию многофункциональный спортивный комплекс. Объект получил название «Чемпион», помимо зала для игровых спорта в нем есть сразу два бассейна — для детей и взрослых. В данный момент идет набор сотрудников, чтобы спорткомплекс начал полноценно работать.

Спорткомплекс построили в рамках краевой программы «Развитие физической культуры и спорта». «Объект площадью более 5000 квадратных метров с 2008 года считался недостроем из-за недобросовестного исполнения строительно-монтажных работ несколькими подрядными организациями», прокомментировал вице-губернатор Евгений Наумов. «С 2019 года строительство возобновилось — средства на завершение работ и приобретение оборудования направили из краевого бюджета».

Ранее на этой неделе краевая администрация обнародовала проект парка вокруг «Города спорта» в Краснодаре — правда, без каких-либо конкретных сроков реализации.