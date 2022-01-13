В Краснодаре снова закроют проезд на участке улицы Орджоникидзе

В Краснодаре 14 января из-за праздника временно закроют участок улицы Орджоникидзе для автомобилистов

14 января в Краснодаре закроют проезд по улице Орджоникидзе на участке от Красноармейской до Красной. Это сделают из-за празднования 300-летия прокуратуры России.

Движение ограничат с 6:00 и до окончания мероприятия. 13 января с 22:00 улицу расчистят от припаркованного транспорта, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Напомним, в декабре улицу Орджоникидзе из-за мероприятий перекрывали два раза. Также Юга.ру писали, что на празднование Дня прокуратуры администрация Кубани была готова потратить 5 млн рублей.