На курорте «Роза Хутор» отметят Всемирный день снега

Традицию праздника заложила в 2012 году Международная федерация лыжного спорта (FIS) для повышения интереса к зимним видам спорта. С тех пор его ежегодно отмечают более чем в 40 странах мира. Обычно в этот день проводятся спортивные соревнования, зимние карнавалы, игры в снежки и т.д.

«Мы уделяем большое внимание продвижению зимних видов спорта, особенно среди подрастающего поколения, стремимся прививать им с самого начала правильную культуру катания на горных лыжах и сноуборде, безопасного поведения на трассах. В этом сезоне каждую субботу будем проводить детские соревнования «Хуторенок», которые, к слову, пользуются большой популярностью. Празднование Дня снега также привлекает внимание детей к зимнему отдыху на природе. В программе будут такие активности, как снежная битва, соревнования по могулу и проезд трассы с замером скорости», — отметил директор по маркетингу и электронной коммерции «Роза Хутор» Дмитрий Барашков.