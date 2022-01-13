На курорте «Роза Хутор» отметят Всемирный день снега

Краснодарский край

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  • © Изображение пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Изображение пресс-службы курорта «Роза Хутор»

16 января курорт «Роза Хутор» присоединится к празднованию Всемирного дня снега

Традицию праздника заложила в 2012 году Международная федерация лыжного спорта (FIS) для повышения интереса к зимним видам спорта. С тех пор его ежегодно отмечают более чем в 40 странах мира. Обычно в этот день проводятся спортивные соревнования, зимние карнавалы, игры в снежки и т.д.

«Мы уделяем большое внимание продвижению зимних видов спорта, особенно среди подрастающего поколения, стремимся прививать им с самого начала правильную культуру катания на горных лыжах и сноуборде, безопасного поведения на трассах. В этом сезоне каждую субботу будем проводить детские соревнования «Хуторенок», которые, к слову, пользуются большой популярностью. Празднование Дня снега также привлекает внимание детей к зимнему отдыху на природе. В программе будут такие активности, как снежная битва, соревнования по могулу и проезд трассы с замером скорости», — отметил директор по маркетингу и электронной коммерции «Роза Хутор» Дмитрий Барашков.

  • © Изображение пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Изображение пресс-службы курорта «Роза Хутор»
  • © Изображение пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Изображение пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Всемирный День снега на курорте «Роза Хутор» стартует в 10:00 в Горной олимпийской деревне. Во время праздника гостей ждет снежное мини-диско, шоу барабанов и интерактивный спектакль. В 13:30 начнутся семейные соревнования «Мама, папа, я — спортивная семья» с конкурсами на лучшего снеговика, состязаниями по скоростному спуску на ледянках и командным лыжам. В течение дня гости курорта в возрасте от 5 до 11 лет смогут встать на лыжи бесплатно, для них пройдут занятия с инструктором. А для горнолыжников постарше будут организованы соревнования по могулу на трассе «Ювента». Всех желающих ждет свободное катание по спортивной трассе с замером времени.

Как сообщали ранее Юга.ру, курорт «Роза Хутор» предоставил отчет об устойчивом развитии.

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