На Кубани с 1 января повысили взнос на капремонт

С 1 января размер взноса на капитальный ремонт составляет 6 рублей 95 копеек за квадратный метр. До 1 января взнос составлял 5 рублей 32 копейки

11 января в министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края сообщили об изменении с 1 января 2022 года размера взносов за капитальный ремонт многоквартирных домов. Он вырос на 1 рубль 63 копейки и составил 6 рублей 95 копеек за квадратный метр жилья. По словам гендиректора НКО «Фонд капитального ремонта МКД» Михаила Лысенко, это вызвано инфляцией, ростом цен на строительные материалы и выполнение работ.

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Он добавил, что за время действия в крае программы капремонта многоквартирных домов (она действует с 2013 года) это первое изменение размера взноса.

В министерстве добавили, что в Краснодарском крае размер взноса является одним из самых низких в ЮФО. Там привели в пример Ростовскую область, где за квадратный метр взнос составляет 9 рублей 92 копейки, Волгоградскую область — 7 рублей 50 копеек, Астраханскую область — 10 рублей в многоквартирном доме с лифтом и 8 рублей 50 копеек в доме без лифта, Адыгею — 7 рублей 85 копеек и 6 рублей 40 копеек соответственно.

«При увеличении размера взноса также будет предоставляться компенсация уплаченных взносов для льготных категорий граждан федерального и регионального значения, а также социальная поддержка, предусмотренная для людей в возрасте старше 70 и 80 лет», — сообщили в министерстве.

С 70 лет пенсионерам компенсируется 50% расходов на оплату взносов по капремонту. С 80 лет расходы на капремонт компенсируют полностью.