В Краснодаре временно отключили светофоры в районе улиц Сормовской и Старокубанской

В Краснодаре 11 января в районе улиц Сормовской и Старокубанской временно не работают светофоры

В Краснодаре 11 января до 16:00 не будут работать светофоры в районе улиц Сормовской и Старокубанской. Их отключили из-за работ по замене электрического кабеля.

Светофоры отключили на участке, где пересекаются сразу три улицы — им. Селезнева, Старокубанская и Сормовская. При необходимости, на этом участке будут регулировать сотрудники ГИБДД, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как писали Юга.ру, в ноябре светофоры не работали на перекресте Восточно-Кругликовской и 40-летия Победы. Тогда там заменили старое регулировочное оборудование на новое.