В Краснодаре временно отключили светофоры в районе улиц Сормовской и Старокубанской
В Краснодаре 11 января в районе улиц Сормовской и Старокубанской временно не работают светофоры
В Краснодаре 11 января до 16:00 не будут работать светофоры в районе улиц Сормовской и Старокубанской. Их отключили из-за работ по замене электрического кабеля.
Светофоры отключили на участке, где пересекаются сразу три улицы — им. Селезнева, Старокубанская и Сормовская. При необходимости, на этом участке будут регулировать сотрудники ГИБДД, сообщили в пресс-службе мэрии.
Как писали Юга.ру, в ноябре светофоры не работали на перекресте Восточно-Кругликовской и 40-летия Победы. Тогда там заменили старое регулировочное оборудование на новое.
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