В Краснодаре временно отключили светофоры в районе улиц Сормовской и Старокубанской

Краснодарский край

Распечатать

  • Светофор © Фото Юга.ру
    Светофор © Фото Юга.ру

В Краснодаре 11 января в районе улиц Сормовской и Старокубанской временно не работают светофоры

В Краснодаре 11 января до 16:00 не будут работать светофоры в районе улиц Сормовской и Старокубанской. Их отключили из-за работ по замене электрического кабеля.

Светофоры отключили на участке, где пересекаются сразу три улицы — им. Селезнева, Старокубанская и Сормовская. При необходимости, на этом участке будут регулировать сотрудники ГИБДД, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как писали Юга.ру, в ноябре светофоры не работали на перекресте Восточно-Кругликовской и 40-летия Победы. Тогда там заменили старое регулировочное оборудование на новое.

Дороги Краснодар

Новости

В Краснодаре временно отключили светофоры в районе улиц Сормовской и Старокубанской
На свалке в Новороссийске произошел разлив загрязненных вод
Вице-мэра Краснодара Кирилла Мавриди нашли в СИЗО. Защита чиновника пыталась добиться изменения меры пресечения, но не получилось
Власти Кубани сообщили, что до 2023 года в крае примут генпланы Геленджика, Армавира и Горячего Ключа
Краснодару собираются выделить 1 млрд рублей на закупку трамваев. Когда именно начнут закупать новый транспорт, не уточняют
Ученые Краснодара сфотографировали потенциально опасный астероид Апофис. Правда, вероятность его столкновения с Землей ничтожно мала

Лента новостей

«Папа говорил, что я занимаюсь ерундой»
5 января, 12:56
«Папа говорил, что я занимаюсь ерундой»
Бровист, визажист, маникюрщик и парикмахер о работе в бьюти-индустрии Краснодара
Краснодару собираются выделить 1 млрд рублей на закупку трамваев
Вчера, 19:08
Краснодару собираются выделить 1 млрд рублей на закупку трамваев
Когда именно начнут закупать новый транспорт, не уточняют
Вице-мэра Краснодара Кирилла Мавриди нашли в СИЗО
Вчера, 21:39
Вице-мэра Краснодара Кирилла Мавриди нашли в СИЗО
Защита чиновника пыталась добиться изменения меры пресечения

Реклама на сайте