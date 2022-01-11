На свалке в Новороссийске произошел разлив загрязненных вод

Краснодарский край

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  • © Фото из инстаграма «Новороссийск Today», instagram.com/novorosstoday.info
    © Фото из инстаграма «Новороссийск Today», instagram.com/novorosstoday.info

В Новороссийске с мусорного полигона в реку стекала загрязненная вода

Случившееся заметила одна из местных жительниц. Она сняла на камеру, как грязная вода с мусорного полигона стекает в реку, и выложила это в местные паблики. Свалка находится рядом с СНТ «Сюрприз» в районе села Васильевка.

«Вот такая черная река стекает, предположительно, со свалки на горе Щелба. Это вонючая вода, которая пахнет свалкой. Представляете, что течет в наше любимое Черное море?» — комментирует автор видео.

В пресс-службе мэрии Новороссийска ответили, что специалисты осмотрели место и подтвердили разлив загрязненных вод с территории мусорного полигона.

«В связи с обильными осадками и увеличением поверхностных стоков, в пределах площади полигона произошел перелив из обводного канала образовавшихся поверхностных вод, который был ликвидирован силами дежурной смены с привлечением техники», — сообщили в пресс-службе.

О случившемся сообщили в краевое министерство природных ресурсов и Росприроднадзор. Дальнейшие меры будут принимать эти ведомства.

Юга.ру неоднократно рассказывали про свалки на Кубани. В конце декабря во время съемки мусорного полигона в Полтавской задержали журналиста Глеба Пьяных. А в августе в Сочи нашли свалку в 300 метрах от моря.

Мусор Новороссийск Экология

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