Ученые Краснодара сфотографировали потенциально опасный астероид Апофис. Правда, вероятность его столкновения с Землей ничтожно мала

С чего все начиналось. Астероид Апофис открыли в 2004 году. Его диаметр — 325 метров, вес — около 27 млн тонн. По данным РИА «Новости», Апофис называют одним из самых опасных астероидов. При его открытии вероятность столкновения с Землей, по расчетам ученых, составляла 2,7%. При этом при столкновении высвободится огромное количество энергии — в 30 раз больше, чем при взрыве самой мощной в мире советской термоядерной бомбы, которую испытали в 1961 году.

Позже данные изменились. По новым расчетам, астероид пролетит в 37,6 тыс. км от центра Земли 13 апреля 2029 года.