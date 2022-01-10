Ученые Краснодара сфотографировали потенциально опасный астероид Апофис. Правда, вероятность его столкновения с Землей ничтожно мала
Сотрудники астрофизической оптической обсерватории КубГУ сфотографировали астероид, который приблизится к Земле в 2029 году
С чего все начиналось. Астероид Апофис открыли в 2004 году. Его диаметр — 325 метров, вес — около 27 млн тонн. По данным РИА «Новости», Апофис называют одним из самых опасных астероидов. При его открытии вероятность столкновения с Землей, по расчетам ученых, составляла 2,7%. При этом при столкновении высвободится огромное количество энергии — в 30 раз больше, чем при взрыве самой мощной в мире советской термоядерной бомбы, которую испытали в 1961 году.
Позже данные изменились. По новым расчетам, астероид пролетит в 37,6 тыс. км от центра Земли 13 апреля 2029 года.
Что теперь. 9 января в инстаграм-аккаунте Роскосмоса опубликовали фотографии астероида, сделанные телескопом Кубанского государственного университета.
«Результаты наблюдений уточнили параметры его [Апофиса] орбитального движения. Это повысило достоверность долгосрочных прогнозов его сближения с Землей. Результат: вероятность столкновения очень и очень мала», — говорится в сообщении Роскосмоса.
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Также в космическом ведомстве сообщили об обнаружении еще одного астероида 2021 UL17, который направляется в сторону Земли и сблизится с планетой в апреле 2095 года. Вероятность столкновения с Землей этого космического тела составляет 0,02%.