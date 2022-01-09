Чиновники нашли нарушение коронавирусных ограничений в краснодарском баре Wilson Pub

В Краснодаре сотрудники департамента потребительской сферы провели рейд по городским барам. Они проверяли, как соблюдается режим повышенной готовности, действующий из-за коронавируса

В департаменте потребительской сферы Кубани сообщили, что во время рейдов в ночь на 9 января сотрудники ведомства нашли нарушение режима повышенной готовности в баре Wilson Pub на улице Горького. По данным чиновников, заведение работало после 23:00.

По этому случаю составили протокол по ст. 20.6.1. КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Теперь бару грозит штраф до 300 тыс. рублей.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре опечатали ночной клуб «Амбар», там тоже нашли нарушение противокоронавирусных мер.