В Краснодаре изымут земельные участки для реконструкции улицы Домбайской

В Краснодаре для реконструкции улицы Домбайской в Краснодаре проводится изъятие земельных участков

Разбитый гравийный участок от улицы 1 Мая до Героев-Разведчиков осмотрел глава города Андрей Алексеенко и поставил задачу включить ее в число приоритетных для реконструкции.

«Надо приводить в порядок эту улицу. Сейчас введут в эксплуатацию дома, и что? Строители должны выйти с жилых объектов, а дорожники — с дорожных. Давайте эту территорию комплексно благоустраивать», — поручил мэр Краснодара.

Также Алексеенко попросил главу Прикубанского округа Александра Журавлева не допустить строительства на свободном участке ничего, кроме социального объекта.

Уже разработана и прошла государственную экспертизу проектно-сметная документация для реконструкции. Сделают автомобильную дорога, тротуары и освещение, ливневую канализацию и диспетчерский пункт движения общественного транспорта. Срок реализации проекта — девять месяцев.