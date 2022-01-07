В Краснодаре изымут земельные участки для реконструкции улицы Домбайской

Краснодарский край

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  • Краснодар, улица Красных Партизан © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру
    Краснодар, улица Красных Партизан © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру

В Краснодаре для реконструкции улицы Домбайской в Краснодаре проводится изъятие земельных участков

Разбитый гравийный участок от улицы 1 Мая до Героев-Разведчиков осмотрел глава города Андрей Алексеенко и поставил задачу включить ее в число приоритетных для реконструкции.

«Надо приводить в порядок эту улицу. Сейчас введут в эксплуатацию дома, и что? Строители должны выйти с жилых объектов, а дорожники — с дорожных. Давайте эту территорию комплексно благоустраивать», — поручил мэр Краснодара. 

Также Алексеенко попросил главу Прикубанского округа Александра Журавлева не допустить строительства на свободном участке ничего, кроме социального объекта. 

Уже разработана и прошла государственную экспертизу проектно-сметная документация для реконструкции. Сделают автомобильную дорога, тротуары и освещение, ливневую канализацию и диспетчерский пункт движения общественного транспорта. Срок реализации проекта — девять месяцев.

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В Краснодаре изымут земельные участки для реконструкции улицы Домбайской
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