Рождественские службы в храмах Краснодара будут транслировать онлайн

Краснодарский край

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  • Рождественская служба в Краснодаре © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    Рождественская служба в Краснодаре © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

Из-за коронавируса в краснодарские храмы на Рождество пустят не всех. Рассказываем, что мэрия предложила желающим поучаствовать в службах

В пресс-службе мэрии Краснодара рассказали, что рождественские литургии пройдут во всех 50 храмах города. Но из-за коронавирусных ограничений храмы можно заполнять только наполовину — а значит, не все желающие увидеть службы смогут их посетить. 

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Для краснодарцев организуют трансляции из некоторых храмов. Службу в Свято-Екатерининском кафедральном соборе покажут на телеканале «Кубань-24» (начало 6 января в 23:45). Также за ней и другими литургиями можно наблюдать в соцсетях храмов и на ютуб-каналах.

Список рождественских трансляций:
  • храм Рождества Христова (Instagram, YouTube);
  • Свято-Георгиевский храм (YouTube);
  • Свято-Вознесенский храм (Instagram);
  • Свято-Ильинский храм (Instagram; YouTube);
  • храм «Целительница» (Instagram);
  • храм Всех Святых (YouTube);
  • Всехскорбященский храм (Instagram);
  • Свято-Пантелеимоновский храм (Instagram);
  • храм Святого Духа (Instagram);
  • храм Архистратига Михаила (Instagram);
  • храм Святой Татианы (Instagram);
  • собор Александра Невского (Instagram);
  • храм Святителя Николая (Instagram);
  • Свято-Троицкий собор (Instagram);
  • храм Святителя Спиридона Тримифунтского (YouTube);
  • храм Иоанна Крестителя (Instagram);
  • храм Сорока Севастийских мучеников (Instagram);
  • храм Благовещения Пресвятой Богородицы (Instagram);
  • храм Николая Чудотворца Мирликийского (Instagram);
  • храм Святого Димитрия Солунского (Instagram);
  • храм Матроны Московской (Instagram).

 

Кроме того, богослужения будут транслировать на улице. Возле храмов установят палатки, где жители города смогут согреться. Тем, кто попадет внутрь храмов, необходимо находиться в масках и соблюдать социальную дистанцию. В мэрии попросили пожилых людей остаться дома и наблюдать за службами в прямом эфире. 

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В прошлом году в Краснодарском крае также действовал режим повышенной готовности, и количество прихожан, которые могут одновременно присутствовать в храме, ограничивали. В пресс-службе мэрии сообщали, что горожанам покажут трансляции литургий. А в 2018 году на Рождество кубанцев охраняли 3 тыс. полицейских и 4 тыс. казаков. Юга.ру показывали, как краснодарцы встретили Рождество в 2015 году. 

Напомним, в ноябре Юга.ру выпустили большой материал о планах епархии построить два храма в Краснодаре. Жители Юбилейного микрорайона, где хотят возвести один из храмов, возмутились застройке зеленой зоны на Рождественской набережной. Краснодарский священник назвал волнения вокруг строительства храма «реальной войной с миром зла». 23 декабря активистка Яна Антонова вышла с пикетом к мэрии, и в этот день проект храма отправили на доработку из-за несоответствия техническим нормам.

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Рождественские службы в храмах Краснодара будут транслировать онлайн
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