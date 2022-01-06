Рождественские службы в храмах Краснодара будут транслировать онлайн

Из-за коронавируса в краснодарские храмы на Рождество пустят не всех. Рассказываем, что мэрия предложила желающим поучаствовать в службах

В пресс-службе мэрии Краснодара рассказали, что рождественские литургии пройдут во всех 50 храмах города. Но из-за коронавирусных ограничений храмы можно заполнять только наполовину — а значит, не все желающие увидеть службы смогут их посетить.

Для краснодарцев организуют трансляции из некоторых храмов. Службу в Свято-Екатерининском кафедральном соборе покажут на телеканале «Кубань-24» (начало 6 января в 23:45). Также за ней и другими литургиями можно наблюдать в соцсетях храмов и на ютуб-каналах.

Кроме того, богослужения будут транслировать на улице. Возле храмов установят палатки, где жители города смогут согреться. Тем, кто попадет внутрь храмов, необходимо находиться в масках и соблюдать социальную дистанцию. В мэрии попросили пожилых людей остаться дома и наблюдать за службами в прямом эфире.

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В прошлом году в Краснодарском крае также действовал режим повышенной готовности, и количество прихожан, которые могут одновременно присутствовать в храме, ограничивали. В пресс-службе мэрии сообщали, что горожанам покажут трансляции литургий. А в 2018 году на Рождество кубанцев охраняли 3 тыс. полицейских и 4 тыс. казаков. Юга.ру показывали, как краснодарцы встретили Рождество в 2015 году.

Напомним, в ноябре Юга.ру выпустили большой материал о планах епархии построить два храма в Краснодаре. Жители Юбилейного микрорайона, где хотят возвести один из храмов, возмутились застройке зеленой зоны на Рождественской набережной. Краснодарский священник назвал волнения вокруг строительства храма «реальной войной с миром зла». 23 декабря активистка Яна Антонова вышла с пикетом к мэрии, и в этот день проект храма отправили на доработку из-за несоответствия техническим нормам.