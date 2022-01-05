В одном из поселков Краснодара сделают новое уличное освещение

Краснодарский край

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  • © Фото Александра Райко, пресс-служба мэрии Краснодара
    © Фото Александра Райко, пресс-служба мэрии Краснодара

В поселке Березовом на обновление уличного освещения потратят 4,5 млн рублей

В краснодарском поселке Березовом до начала лета сделают новое освещение на магистральной улице Профессора Малигонова, сообщили в пресс-службе мэрии.

Раньше уличное освещение в поселке обеспечивал разорившийся совхоз «Прогресс». Глава Краснодара Андрей Алексеенко поручил заменить их за счет городского бюджета и 1 июня зажечь там свет:

«Эти светильники уже устарели. Необходимо ставить новые, современные. Тем более рядом — современный парк Городской Сад «Сосновый», который мы благоустроили по национальному проекту. Быстрее мы сделаем это за счёт городского бюджета. Вынесем этот вопрос на ближайшее заседание городской Думы. И давайте договоримся — 1 июня зажигаем на этой улице освещение».

Сети освещения входят в банкротную массу совхоза. Для ремонта их необходимо сначала поставить на баланс города. Поэтому глава Краснодара поручил начать проектирование за счёт средств департамента городского хозяйства и ТЭК. Ориентировочная стоимость проектирования и строительства 700 м сетей освещения составляет 4,5 млн рублей.

Напомним, в мае Юга.ру рассказывали о проблеме с водоснабжением в поселке. С начала апреля жителям «Прогресса» давали горячую воду по графику, а затем полностью отключили подачу.

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