В одном из поселков Краснодара сделают новое уличное освещение

В краснодарском поселке Березовом до начала лета сделают новое освещение на магистральной улице Профессора Малигонова, сообщили в пресс-службе мэрии.

Раньше уличное освещение в поселке обеспечивал разорившийся совхоз «Прогресс». Глава Краснодара Андрей Алексеенко поручил заменить их за счет городского бюджета и 1 июня зажечь там свет:

«Эти светильники уже устарели. Необходимо ставить новые, современные. Тем более рядом — современный парк Городской Сад «Сосновый», который мы благоустроили по национальному проекту. Быстрее мы сделаем это за счёт городского бюджета. Вынесем этот вопрос на ближайшее заседание городской Думы. И давайте договоримся — 1 июня зажигаем на этой улице освещение».