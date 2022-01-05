На Кубани будет дуть ветер до 25 м/с

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики обещают 5 января в Краснодарском крае дождь и сильный ветер

По данным сервиса «Яндекс.погода» в Краснодаре 5 января столбик термометра поднимется до 11 °C. Днем будет облачно, без осадков. Ветер южный с порывами до 16 м/с.

По краю синоптики краснодарского гидрометцентра обещают переменную облачность, местами осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с, в горах 20-25 м/с.

Температура воздуха ночью 0-5 °C, местами в восточной половине края 3…-2 °C, днем 5-10 °C, на юге Кубани местами до 12 °C. В горах ночью -2…-7 °C, днем 1-6 °C.

На Черноморском побережье переменная облачность. Ночью местами дождь, днём преимущественно без осадков. Ветер юго-западный и западный 12-14 м/с, местами порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 °C, на участке от Анапы до Геленджика 6-11 °C, днем 8-13 °C.

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