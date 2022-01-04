В Краснодаре потеплеет, а в горах на территории края сохранится лавиноопасность

По данным краснодарского гидрометцентра дожди и сильный ветер сменятся затишьем. Краевую столицу ждут два дня без осадков, с переменной облачностью и повышением температуры воздуха до 10° С днем 5 января и до 13° С днем 6 января. Четверг станет самым теплым днем праздничной недели.

Воздух прогреется благодаря южному ветру скоростью 7 м/с.

На территории края местами продолжатся небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В равнинной части региона юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, с порывами до 15-18 м/с, а в горах до 20 м/с.

Температура воздуха поднимется до значений от 6° С на юго-востоке Краснодарского края до 14° С в южной части. На побережье следующие двое суток пройдут преимущественно без осадков, там тоже потеплеет — на участке Анапа-Геленджик днем ожидается до 15° С тепла.

В горах прогноз не столь оптимистичный. Упрдор «Черноморье» советует отказаться от поездок в горы на личном транспорте. Юга.ру писали о том, что в горы Сочи в этом сезоне не пустят автомобили на летней резине. По прогнозу Специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей, до 7 января в горах сохраняется опасность схода лавин. Также вероятно сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, в связи с чем резко возрастает вероятность возникновения ЧС и риск ДТП.