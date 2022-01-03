В мэрии Краснодара пообещали «закрыть проблему» с подтоплениями у отремонтированной дороги на улице 40-летия Победы в феврале
3 января мэр Краснодара Андрей Алексеенко вместе с чиновниками проинспектировал отремонтированный участок улицы 40-летия Победы. После ремонта в администрацию стали поступать жалобы от горожан
Ранее Юга.ру писали, что 26 декабря участок улицы 40-летия Победы в Краснодаре — от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков — открыли после ремонта. Работы там проходили с апреля 2021 года.
Однако не все остались довольны проделанной работой. В соцсетях жители жаловались, что после дождя вся вода с дороги стекает к ним во двор. Недостатки также нашли урбанисты.
3 декабря на сайте администрации Краснодара появился пресс-релиз, в котором сообщается, что отремонтированный участок проинспектировал мэр города Алексеенко и другие чиновники.
«Ко всем объектам, за которые мы беремся, надо подходить комплексно. Это не только хорошая проезжая часть — должны быть современное освещение, продуманные тротуары и пешеходные переходы. В целом, по таким территориям надо делать благоустройство, а не только создавать условия для проезда транспорта», — сказал Алексеенко.
По данным мэрии, местные жители стали жаловаться на то, что на пересечении улиц 40-летия Победы и Восточно-Кругликовской недавно построенный тротуар упирается в торговый ларек. С владельцем этого ларька сейчас судится мэрия, когда он исчезнет, не сообщается.
Больше ясности чиновники внесли в ситуацию с постоянными подтоплениями съезда во двор около дома № 93 на улице 40-летия Победы.
Это проблему в мэрии обещают исправить в феврале. Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов сообщил, что в феврале там собираются построить колодцы на участке ливневой канализации, после чего вопрос с подтоплениями двора «должен быть закрыт».