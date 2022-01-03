В мэрии Краснодара пообещали «закрыть проблему» с подтоплениями у отремонтированной дороги на улице 40-летия Победы в феврале

3 января мэр Краснодара Андрей Алексеенко вместе с чиновниками проинспектировал отремонтированный участок улицы 40-летия Победы. После ремонта в администрацию стали поступать жалобы от горожан

Ранее Юга.ру писали, что 26 декабря участок улицы 40-летия Победы в Краснодаре — от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков — открыли после ремонта. Работы там проходили с апреля 2021 года.

Однако не все остались довольны проделанной работой. В соцсетях жители жаловались, что после дождя вся вода с дороги стекает к ним во двор. Недостатки также нашли урбанисты.