В Краснодаре объявили штормовое предупреждение. Непогода ожидается еще в нескольких районах Кубани

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре с вечера 3 января и до конца дня 4 января объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильные дожди и усиление ветра

По данным городской ЕДДС, в Краснодаре резко испортится погода с вечера 3 января. На территории города ожидаются сильные дожди, местами пойдет мокрый снег, возможна гроза. Порывы ветра будут достигать 27 м/с.

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По данным краевого ГУ МЧС России, сильные дожди, мокрый снег и грозы также ожидаются в некоторых районах Кубани. Из-за непогоды уровень воды в реках и водоемах в Северском, Абинском, Крымском районах, в Горячем Ключе и в Апшеронском районе может достигнуть неблагоприятных отметок. Также повышение уровня воды в реках ожидается на Черноморском побережье — от Анапы до Магри.

В горах Сочи в ночь на 4 января пройдут снегопады. Спасатели просят соблюдать элементарные меры безопасности.

Краснодар МЧС Погода Сочи

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В Краснодаре объявили штормовое предупреждение. Непогода ожидается еще в нескольких районах Кубани
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