В Краснодаре объявили штормовое предупреждение. Непогода ожидается еще в нескольких районах Кубани

В Краснодаре с вечера 3 января и до конца дня 4 января объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильные дожди и усиление ветра

По данным городской ЕДДС, в Краснодаре резко испортится погода с вечера 3 января. На территории города ожидаются сильные дожди, местами пойдет мокрый снег, возможна гроза. Порывы ветра будут достигать 27 м/с.

По данным краевого ГУ МЧС России, сильные дожди, мокрый снег и грозы также ожидаются в некоторых районах Кубани. Из-за непогоды уровень воды в реках и водоемах в Северском, Абинском, Крымском районах, в Горячем Ключе и в Апшеронском районе может достигнуть неблагоприятных отметок. Также повышение уровня воды в реках ожидается на Черноморском побережье — от Анапы до Магри.