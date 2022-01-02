В Краснодаре похолодает до -4°С с мокрым снегом и гололедом

Краснодарский гидрометеоцентр сообщил, что в ближайшие сутки в Краснодаре будет облачно с прояснениями. Ночью возможен мокрый снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог может возникнуть гололед. Западный ветер 4-9 м/с ночью может усилиться порывами до 14 м/с, 3 января — до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С , днем от 3 до 5°C.

В Краснодарском крае синоптики также прогнозируют снег, дождь, налипание мокрого снега и гололед на дорогах. В горах ветер может достигать скорости 20-25 м/с. Температура воздуха ночью не опустится ниже -7°C, днем не поднимется выше 7°C, при этом в горах может быть вдвое холоднее.

На Черноморском побережье погода ожидается та же, однако воздух может прогреться до 10°C. Тем не менее, 2-4 января жителей Сочи предупредили о сильном снеге и опасности лавин.