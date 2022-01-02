В горах Сочи увеличили количество автобусов

На время новогодних выходных в Сочи увеличили количество автобусов между горнолыжными курортами

В пресс-службе мэрии курорта напомнили, что в Сочи работает 121 автобусный маршрут: 66 городских и 55 пригородных. На них выходят 850 автобусов ежедневно. В 2021 году ими пользовались около 74 млн человек. На курорте действуют семь автотранспортных предприятий.

Глава Сочи Алексей Копайгородский поручил продлить маршрут № 128 «Хоста — Красная Воля» и запустить сезонные ночные муниципальные маршруты из аэропорта. Появился новый маршрут № 29 «улица Тепличная (Министерские озера) — улица Чекменева — улица Малый Ахун».

На время новогодних праздников власти курорта увеличили количество автобусов, курсирующих от Красной Поляны до горнолыжного курорта «Роза Хутор».

Как сообщали Юга.ру, со 2 по 4 января в Сочи ожидается сильный снегопад с налипанием мокрого снега.