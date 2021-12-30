Краснодарские медики спели аниковидный рэп под музыку «Наутилус Помпилиус»
Сотрудники двух краснодарских поликлиник исполнили пародию на песню «Скованные одной цепью». Лейтмотивом музыкального ролика является коронавирус
Медицинские работники городских поликлиник № 1 и №7 в Краснодаре решили перепеть группу «Наутилус Помпилиус», сочинили реп про коронавирус и сняли клип.
Главная тема ролика — коронавирус, точнее призыв людей сделать прививку от коронавируса. «Невидимый враг атакует повсюду. Он, скорее, похож на простую простуду. Он коварен, невидим, таится кругом и заходит без стука почти в каждый дом, чтобы в нашу жизнь нести перелом», — поют медики.
Также в песне поется о тяжелых условиях работы врачей, а борьба с коронаиврусом ассоциируется с «войной».
Текст сотрудники поликлиник сочинили сами, сообщает RT.
Ролик стал вирусным в российском сегменте интернета и про него написали федеральные СМИ. По данным «Газеты.ru», солисткой ансамбля является врач-психиатр Елена Хуако. В самом клипе используются кадры, снятые в «красных» зонах больниц.
Ранее Юга.ру писали, что курсанты Краснодарского военного училища записали клип в поддержку друга, заболевшего раком.