Краснодарские медики спели аниковидный рэп под музыку «Наутилус Помпилиус»

Сотрудники двух краснодарских поликлиник исполнили пародию на песню «Скованные одной цепью». Лейтмотивом музыкального ролика является коронавирус

Медицинские работники городских поликлиник № 1 и №7 в Краснодаре решили перепеть группу «Наутилус Помпилиус», сочинили реп про коронавирус и сняли клип.

Главная тема ролика — коронавирус, точнее призыв людей сделать прививку от коронавируса. «Невидимый враг атакует повсюду. Он, скорее, похож на простую простуду. Он коварен, невидим, таится кругом и заходит без стука почти в каждый дом, чтобы в нашу жизнь нести перелом», — поют медики.

Также в песне поется о тяжелых условиях работы врачей, а борьба с коронаиврусом ассоциируется с «войной».