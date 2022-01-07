«Авито» вместе с блогерами и телеведущими запускают новогодний мини-сериал

Вся Россия

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  • © Фото mojzagrebinfo, pixabay.com
    © Фото mojzagrebinfo, pixabay.com

«Авито» предлагает посмотреть культовые телевизионные шоу в современной интерпретации

Зрителей ждут пять мини-серий и возможность выиграть в конкурсе. 5 счастливчиков получат супер призы —  модные гаджеты, а первые 30 000 угадавших зашифрованное в сериале слово — промокоды на бесплатную «Авито» доставку.

В главных ролях мини-сериала — Big Russian Boss, Стас Просто Класс, Клава Кока, Эльдар Джарахов, Ида Галич и Маэстро Евгений Понасенков. Съемки ролика проходили в московском офисе. Самое интересное начинается, когда Big Russian Boss открывает приложение Авито и покупает «плазменный телевизор с сюрпризом».

 «В преддверии новогоднего волшебства мы решили пофантазировать на тему классики и актуальных трендов. Вместе с популярными блогерами мы «подарили» уже хорошо известным форматам телешоу вторую жизнь.  Эта философия максимально близка нашему бренду — в самой бизнес-модели Авито заложена идея поиска новых возможностей и скрытых ценностей для наших пользователей на платформе.  В мини-сериале мы смешали разные стилистики, героев, эпохи и даже гаджеты.  В итоге получилось новое исполнение привычной классики в современном формате киношного advent календаря», — заявила  руководитель направления бренда компании Авито Арина Гиршович.

Главная задача зрителя — собрать по одной букве из каждой серии и составить слово. Затем пользователям нужно перейти на специальный лендинг и нажать «Написать Боссу». Здесь они увидят объявление о продаже телевизора и смогут сообщить его продавцу собранное слово.

Участие в конкурсе заканчивается 13 января, а результаты будут опубликованы 17 января на сайте проекта и в соцсетях «Авито».

Как сообщали ранее Юга.ру, пользователи твиттера нашли на «Авито» детские игрушки стоимостью несколько миллионов.

Доставка и курьеры Новый год Телевидение

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