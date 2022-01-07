«Авито» вместе с блогерами и телеведущими запускают новогодний мини-сериал

Зрителей ждут пять мини-серий и возможность выиграть в конкурсе. 5 счастливчиков получат супер призы — модные гаджеты, а первые 30 000 угадавших зашифрованное в сериале слово — промокоды на бесплатную «Авито» доставку.

В главных ролях мини-сериала — Big Russian Boss, Стас Просто Класс, Клава Кока, Эльдар Джарахов, Ида Галич и Маэстро Евгений Понасенков. Съемки ролика проходили в московском офисе. Самое интересное начинается, когда Big Russian Boss открывает приложение Авито и покупает «плазменный телевизор с сюрпризом».

«В преддверии новогоднего волшебства мы решили пофантазировать на тему классики и актуальных трендов. Вместе с популярными блогерами мы «подарили» уже хорошо известным форматам телешоу вторую жизнь. Эта философия максимально близка нашему бренду — в самой бизнес-модели Авито заложена идея поиска новых возможностей и скрытых ценностей для наших пользователей на платформе. В мини-сериале мы смешали разные стилистики, героев, эпохи и даже гаджеты. В итоге получилось новое исполнение привычной классики в современном формате киношного advent календаря», — заявила руководитель направления бренда компании Авито Арина Гиршович.