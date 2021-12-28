В Краснодаре закончили благоустройство четырех скверов

28 декабря мэрия Краснодара сообщила о благоустройстве бульваров Героев-Разведчиков и Мариинского, а также сквер Льва Толстого и сада Сосновый

В мэрии Краснодара сообщили, что в Городском саду Сосновый на улице Профессора Малигонова в 2021 году сделали сеть пешеходных дорожек, построили детские и одну спортивную площадку. Также там установили столы для тенниса, высадили почти 400 деревьев и около 10 тыс. кустарников. Вокруг зеленой зоны проложили велодорожку, оборудовали площадку для выгула собак.

Читайте также: В Краснодаре закончили благоустройство старейшего сквера города

В сквере Льва Толстого уложили тротуарную плитку, высадили 180 деревьев и 7,5 тыс. кустарников. В сквере установили две спортивные площадки и тренажеры. На бульваре Мариинский на улице Октябрьской также уложили новую плитку, обустроили детскую игровую площадку, заменили плитку на постаменте памятника полководцу Александру Суворову, отреставрировали бюсты, установленные вдоль бульвара. Высадили 67 деревьев и 1,2 тыс. кустарников. Однако, по словам мэра Краснодара Андрея Алексеенко, на территории зеленой зоны установленный общественный туалет вызывает вопросы. Глава города поручил привести его в порядок.