«Табрис» запустил благотворительную акцию на Кубани для помощи тяжелобольным детям
Сеть супермаркетов «Табрис» запустила акцию «Добро украшает» в четырех городах Кубани, чтобы помочь тяжелобольным детям
Благотворительную акцию «Добро украшает» сеть супермаркетов «Табрис» проводит совместно с благотворительным фондом «Анастасия». Принять участие в ней можно до 31 декабря.
Акция проходит в Краснодаре, Сочи, Геленджике и Новороссийске. Присоединиться к ней можно, купив новогоднее украшение в супермаркете. С каждого купленного товара 10 рублей будет перечислено в фонд.
Купить можно предметы декора, упаковочную бумагу, сувениры с символикой года, елочные игрушки и украшения. Все вырученные средства пойдут на помощь тяжелобольным детям.
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