«Табрис» запустил благотворительную акцию на Кубани для помощи тяжелобольным детям

Благотворительную акцию «Добро украшает» сеть супермаркетов «Табрис» проводит совместно с благотворительным фондом «Анастасия». Принять участие в ней можно до 31 декабря.

Акция проходит в Краснодаре, Сочи, Геленджике и Новороссийске. Присоединиться к ней можно, купив новогоднее украшение в супермаркете. С каждого купленного товара 10 рублей будет перечислено в фонд.

Купить можно предметы декора, упаковочную бумагу, сувениры с символикой года, елочные игрушки и украшения. Все вырученные средства пойдут на помощь тяжелобольным детям.