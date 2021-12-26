«Табрис» запустил благотворительную акцию на Кубани для помощи тяжелобольным детям

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Сеть супермаркетов «Табрис» запустила акцию «Добро украшает» в четырех городах Кубани, чтобы помочь тяжелобольным детям

Благотворительную акцию «Добро украшает» сеть супермаркетов «Табрис» проводит совместно с благотворительным фондом «Анастасия». Принять участие в ней можно до 31 декабря.

Акция проходит в Краснодаре, Сочи, Геленджике и Новороссийске. Присоединиться к ней можно, купив новогоднее украшение в супермаркете. С каждого купленного товара 10 рублей будет перечислено в фонд. 

Купить можно предметы декора, упаковочную бумагу, сувениры с символикой года, елочные игрушки и украшения. Все вырученные средства пойдут на помощь тяжелобольным детям.

Благотворительность Дети

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