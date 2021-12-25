В Сочи можно будет сдать новогодние елки на переработку

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Myshun с сайта pixabay.com
    © Фото Myshun с сайта pixabay.com

В Сочи пройдет экологическая акция «Елку в переработку»

Ее проводит эколого-биологический центр при поддержке городской администрации. После новогодних праздников жители могут принести натуральные новогодние елки, освобожденные от мишуры и украшений, по адресу улица Альпийская, 5.

«Древесину переработают в щепу, которая станет утеплителем вольеров для животных и материалом для оформления ландшафтного дизайна в детском учреждении», — рассказал директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи Александр Кильганкин.

Елки можно будет сдать в переработку с 10 по 23 января.

Новый год Сочи Экология

Новости

Между Энемом и Яблоновским появится новая дорожная развязка
В Сочи можно будет сдать новогодние елки на переработку
В Адлере поезд насмерть сбил мужчину. Перед гибелью на видео он рассказал, что в полиции его пытали
Из-за непогоды в Новороссийске, Геленджике, Крымском и Северском районах ввели режим повышенной готовности
Сайт «ОВД-Инфо» заблокировал Роскомнадзор
В Краснодаре открылась выставка «Обитатели внеземных цивилизаций»

Лента новостей

Где хотят построить транспортную артерию из центра Краснодара в Лорис, Знаменский и аэропорт?
Вчера, 08:37
Где хотят построить транспортную артерию из центра Краснодара в Лорис, Знаменский и аэропорт?
Смотрим с высоты птичьего полета
Как в Краснодаре украсили ТРЦ и где дарят адвент‑календари
Вчера, 10:00
Как в Краснодаре украсили ТРЦ и где дарят адвент‑календари
Краткий обзор и яркие фотографии
Рост по всем направлениям
Вчера, 11:34 Партнерский
Рост по всем направлениям
Уралсиб рассказал, что ждет банковскую розницу в Краснодарском крае

Реклама на сайте