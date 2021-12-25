В Сочи можно будет сдать новогодние елки на переработку

Ее проводит эколого-биологический центр при поддержке городской администрации. После новогодних праздников жители могут принести натуральные новогодние елки, освобожденные от мишуры и украшений, по адресу улица Альпийская, 5.

«Древесину переработают в щепу, которая станет утеплителем вольеров для животных и материалом для оформления ландшафтного дизайна в детском учреждении», — рассказал директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи Александр Кильганкин.



Елки можно будет сдать в переработку с 10 по 23 января.