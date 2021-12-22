В Краснодаре на улице Красных Партизан заменят коллектор

В Краснодаре в районе улицы Красных Партизан уложат новый коллектор. Он будет в два раза больше предыдущего

В пресс-службе мэрии Краснодара сообщили, что в конце декабря на участке от улицы Круговой до Азовской заменят коллектор протяженностью более 1 км. Там проложат новые сети большего диаметра.

Директор по капитальному строительству «Росводоканал Краснодар» Филипп Денисов сказал, что специалисты провели обследование канализационного коллектора и выявили его недостаточную мощность. При нынешнем количестве населения объема трубы не хватает. Поэтому его реконструируют и увеличат в диаметре.

Вместо старого коллектора диаметром 300 мм уложат новый пластикой. Его диаметр будет в два раза больше — 600 мм.

После замены коллектора водоотведение улучшится для жителей около 40 домов по улицам Красных Партизан и Заполярной, а также всего поселка Колосистого и промышленных предприятий, расположенных в этой части города.

Завершить реконструкцию планируют к началу марта 2022 года. Основную часть работ выполнят методом горизонтально-направленного бурения.