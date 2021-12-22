В Краснодаре суд вынес приговор бизнесмену Намоеву и его охранникам, которые избили водителя «Газели»

Краснодарский краевой суд 22 декабря вынес приговор бизнесмену Тимуру Намоеву и его охранникам Исламу Хачетлову, Алексею и Василию Чуркиным

Напомним, в начале октября в соцсетях опубликовали видео, на котором автомобили «Бентли» и «Гелендваген» объезжали пробку по обочине, но им помешала «Газель». Тогда из иномарки вышли мужчины, и избили водителя «Газели».

В СМИ сообщили, что автомобили принадлежат бизнесмену Темуру Намоеву, который строит ЖК в Краснодаре. Он сказал, что ничего не знает о ситуации.

Через несколько дней Намоева и его охранника задержали. В отношении его водителей составили административные протоколы по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона). А в СК возбудили уголовное дело по ч 2. ст. 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное группой лиц).

В пресс-службе Краснодарского краевого суда 22 декабря сообщили, что Намоеву и его охранникам вынесли приговор по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

В суде мужчины признали вину в полном объеме и возместили потерпевшим вред. Те, в свою очередь заявили, что претензий к обвиняемым не имеют.

С учетом смягчающих обстоятельств, наличия у подсудимых несовершеннолетних детей и госнаград суд назначил им штраф. Намоев должен выплатить штраф в доход государства размером 1 млн рублей, Хачетлов и Чуркины по 500 тыс. рублей.