В центре Краснодара из-за аварии без света остались более 1 тыс. человек

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Отключении электроэнергии произошло вечером 21 декабря в домах на улицах Красной, Одесской, Зиповской и Дзержинского

По данным ЕДДС Краснодара, в 18:44 в экстренную службу поступило сообщение об аварийном отключении света в Центральном округе. В зону отключения попали жители улиц Красной, Дзержинского, Одесской и Зиповской.

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В диспетчерской службе сообщили, что без света остались около 1 тыс. 100 человек. Социально-значимые объекты в зону отключения не попали.

Уточняется, что в результате аварии отключились шесть трансформаторных подстанций.

Восстановить подачу электроэнергии планируется в течение 4-5 часов.

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