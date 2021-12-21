В центре Краснодара из-за аварии без света остались более 1 тыс. человек

Отключении электроэнергии произошло вечером 21 декабря в домах на улицах Красной, Одесской, Зиповской и Дзержинского

По данным ЕДДС Краснодара, в 18:44 в экстренную службу поступило сообщение об аварийном отключении света в Центральном округе. В зону отключения попали жители улиц Красной, Дзержинского, Одесской и Зиповской.

В диспетчерской службе сообщили, что без света остались около 1 тыс. 100 человек. Социально-значимые объекты в зону отключения не попали.

Уточняется, что в результате аварии отключились шесть трансформаторных подстанций.