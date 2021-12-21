На Западном обходе снова продлили промывку водопроводных труб

На этот раз восстановить подачу питьевой воды на Западном обходе Краснодара планируют до 22 декабря

Напомним, с 12 декабря жители частных и многоквартирных домов на Западном обходе жалуются на отключение воды. 14 декабря выяснилось, что воды там нет из-за установки насосов. Работы обещали закончить в этот же день.

Но после установки насосов в домах включили техническую воду с высоким содержанием хлора. После этого началась промывка труб. 17 декабря промывку обещали закончить до 20 числа, а затем продлили еще раз до 22.

Итоги последней промывки показали, что остался еще один проблемный дом. 21 декабря специалисты возьмут контрольные пробы, чтобы убедиться, что все показатели соответствуют нормам. После получения протокола уведомят Роспотребнадзор, и тогда водоснабжение снова заработает в домах. Также местных жителей попросили открыть краны на промывку средним напором.

Директор МУП ВКХ «Водоканал» Константин Брылкин сказал, что плата за холодную воду с 10 декабря взиматься не будет — в компании проведут перерасчет.