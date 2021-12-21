Из поселка Краснодарского спроектируют дорогу с выездом на М-4 «Дон»

Застройщик начнет проектировку дороги из поселка Краснодарского с выездом в Индустриальный

Так, глава Прикубанского округа совместно с застройщиками представил карту дорог микрорайона Россинского. На ней выделили участки, нуждающиеся в реконструкции.

Напомним, ранее мэр Краснодара Андрей Алексеенко обратился к застройщикам с предложением проектировать дороги на территории новых ЖК за свой счет.

В пресс-службе мэрии Краснодара 21 декабря сообщили, что проект расширения дороги от поселка Краснодарского в Индустриальный с выездом на трассу М-4 «Дон» взял на себя один из застройщиков.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов рассказал, что в микрорайоне Россинского началась реконструкция улицы Лаперуза. Выдали технические условия для разработки проектов по Семигорской и Батуринской.

Также по поручению Алексеенко разработали соглашение с застройщиками. Его подписали большинство руководителей стройкомпаний, которые будут приводить в порядок грунтовые и гравийные дороги.