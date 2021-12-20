В Армавире заработает завод, сотрудники которого жаловались Путину на невыплату зарплат

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 20 декабря сообщил, что в Армавире возобновят работу машиностроительный завод и вагоноремонтное депо. Им нашли инвесторов

В мае 2020 года Юга.ру писали, что коллектив Армавирского машиностроительного завода записал видеообращение, адресованное президенту России Владимиру Путину, с жалобой на невыплату зарплат. Тогда рабочие рассказали, что деньги им не выплачивают уже девять месяцев. Краевые чиновники пообещали оперативно разобраться и направили в Армавир комиссию департамента промышленной политики края во главе с руководителем ведомства Иваном Куликовым.

Отметим, что в сентябре 2019 года прокуратура Армавира уже выявляла факты о невыплате зарплат на этом предприятии.