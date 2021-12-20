В Армавире заработает завод, сотрудники которого жаловались Путину на невыплату зарплат
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 20 декабря сообщил, что в Армавире возобновят работу машиностроительный завод и вагоноремонтное депо. Им нашли инвесторов
В мае 2020 года Юга.ру писали, что коллектив Армавирского машиностроительного завода записал видеообращение, адресованное президенту России Владимиру Путину, с жалобой на невыплату зарплат. Тогда рабочие рассказали, что деньги им не выплачивают уже девять месяцев. Краевые чиновники пообещали оперативно разобраться и направили в Армавир комиссию департамента промышленной политики края во главе с руководителем ведомства Иваном Куликовым.
Отметим, что в сентябре 2019 года прокуратура Армавира уже выявляла факты о невыплате зарплат на этом предприятии.
Филиал брянского Новозыбковского машиностроительного завода в Армавире не работает с 2019 года из-за недостаточного финансирования и отсутствия комплектующих для производства.
По данным администрации Краснодарского края, большую часть денег сотрудникам выплатили. А для предприятия нашли инвестора. Что касается второго предприятия — вагоноремонтное депо (располагалось на площадках АМЗ) — оно перестало работать в 2020 году из-за банкротства инвестора.
«Вагоноремонтное депо войдет в структуру филиала Новой вагоноремонтной компании — «Кавказская». В регионе уже работают аналогичные предприятия в Кропоткине и Тихорецке», — сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что завод и депо в Армавире возобновят работу в первом квартале 2022 года.