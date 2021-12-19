В Краснодаре квартал улицы Орджоникидзе перекроют из-за краевого мероприятия

На сайте мэрии сообщили, что квартал по Орджоникидзе от Красноармейской до Красной будет перекрыт с 06:00 27 декабря до окончания краевого мероприятия 28 декабря. В пресс-службе не уточнили его название, но можно предположить, что речь о джаз-вечерах «Новогодний коктейль-холл» в Музыкальном театре.

Чиновники добавили, что с 22:00 26 декабря указанный квартал очистят от припаркованных машин. Для участников и гостей мероприятия с 6:00 27 декабря до 28 декабря на перекрытом участке организуют стоянку.