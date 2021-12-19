В Краснодаре квартал улицы Орджоникидзе перекроют из-за краевого мероприятия

Краснодарский край

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  • Въезд запрещен © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Въезд запрещен © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Мэрия Краснодара заявила, что изменит движение в центре города 27-28 декабря

На сайте мэрии сообщили, что квартал по Орджоникидзе от Красноармейской до Красной будет перекрыт с 06:00 27 декабря до окончания краевого мероприятия 28 декабря. В пресс-службе не уточнили его название, но можно предположить, что речь о джаз-вечерах «Новогодний коктейль-холл» в Музыкальном театре.

Чиновники добавили, что с 22:00 26 декабря указанный квартал очистят от припаркованных машин. Для участников и гостей мероприятия с 6:00 27 декабря до 28 декабря на перекрытом участке организуют стоянку.

Как сообщали Юга.ру, квартал улицы Ким закрыт на ремонт до апреля. 9 декабря начался ремонт дороги на улице Героя Яцкова. 17 декабря ГИБДД заявила, что улица 40-летия Победы не готова к открытию после ремонта. 

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В Краснодаре квартал улицы Орджоникидзе перекроют из-за краевого мероприятия
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