В Краснодаре квартал улицы Орджоникидзе перекроют из-за краевого мероприятия
Мэрия Краснодара заявила, что изменит движение в центре города 27-28 декабря
На сайте мэрии сообщили, что квартал по Орджоникидзе от Красноармейской до Красной будет перекрыт с 06:00 27 декабря до окончания краевого мероприятия 28 декабря. В пресс-службе не уточнили его название, но можно предположить, что речь о джаз-вечерах «Новогодний коктейль-холл» в Музыкальном театре.
Чиновники добавили, что с 22:00 26 декабря указанный квартал очистят от припаркованных машин. Для участников и гостей мероприятия с 6:00 27 декабря до 28 декабря на перекрытом участке организуют стоянку.
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