В краснодарском поселке Российский начали строить школу, которую жителям обещали 13 лет
На пустыре в поселке Российском появилась строительная техника, рабочие уже забили колышки для ограждений. Построить школу на этой территории планируют с 2008 года
С чего все начиналось. Ранее Юга.ру писали, что в 2008 году мэр Краснодара Владимир Евланов заложил камень в основание будущей школы в районе улиц Комарова и Тверской. Он пообещал, что в этом районе также появится детский сад.
В мае 2015 года врио губернатора Кубани Вениамин Кондратьев встретился с местными жителями и сказал, что в поселке хотят построить две школы: одна на территории бывшего лагеря труда и отдыха «Ивушка» (район улиц Тепличной и Изобильной), а вторая — на улице Комарова.
В октябре телеканал «Краснодар» выпустил сюжет в котором говорилось, что школу начнут строить в следующем году. В декабре город получил земельный участок, ограниченный улицами Комарова, Тверской, 2-ой Тверской и Ратной Славы. В конце 2015 года в мэрии города сообщали о подготовке документов на строительство.
К 2021 году школа в районе улицы Комарова так и не появилась. В августе 2021 года мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что строительство школы и детского садика на прилегающей к ней территории на улице Тверской начнется «в ближайшее время», после того, как поступят субсидии. Строительство планировалось начать уже в 2021 году.
По данным портала 93.ru, до декабря на пустыре в поселке Российском никакие работы не вели. 16 декабря туда пригнали технику: три трактора и кран. Рабочие вбили колышки и натянули веревку по периметру территории. В мэрии журналистам подтвердили, что появление техники на этом участке связано с началом строительства обещанной школы.