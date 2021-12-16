В краснодарском поселке Российский начали строить школу, которую жителям обещали 13 лет

На пустыре в поселке Российском появилась строительная техника, рабочие уже забили колышки для ограждений. Построить школу на этой территории планируют с 2008 года

С чего все начиналось. Ранее Юга.ру писали, что в 2008 году мэр Краснодара Владимир Евланов заложил камень в основание будущей школы в районе улиц Комарова и Тверской. Он пообещал, что в этом районе также появится детский сад.

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В мае 2015 года врио губернатора Кубани Вениамин Кондратьев встретился с местными жителями и сказал, что в поселке хотят построить две школы: одна на территории бывшего лагеря труда и отдыха «Ивушка» (район улиц Тепличной и Изобильной), а вторая — на улице Комарова. В октябре телеканал «Краснодар» выпустил сюжет в котором говорилось, что школу начнут строить в следующем году. В декабре город получил земельный участок, ограниченный улицами Комарова, Тверской, 2-ой Тверской и Ратной Славы. В конце 2015 года в мэрии города сообщали о подготовке документов на строительство.